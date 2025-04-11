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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten CHP Lideri Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten CHP Lideri Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunu önceden bildiğini iddia etti. Bakan Şimşek konuyla ilgili açıklamasında "Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir. Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel'e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:37
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        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili son açıklamalarına cevap verdi.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.

        Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

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        Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir. Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor."

        ÖZEL: ŞİMŞEK, KENDİSİNE BAĞLI MASAK'IN SİYASİ OPERASYONDA KULLANILMASINA SESSİZ KALDI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de katıldığı bir programda Bakan Şimşek'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporundan önceden haberdar olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

        "Bal gibi biliyordu. Niye? MASAK raporu var. "MASAK raporundan haberim yoktu" diyor. Yalan söylüyor. Bakın aralık, ocak, şubat ayı boyunca televizyonlarda bütün yorumcular neden konuştu? MASAK raporu, MASAK raporu.... MASAK raporu ne zaman talep edilmiş? 3 Mart. Görevlendirme ne zaman? 10 Mart. Ne zaman imzalanmış? 17 Mart. Operasyon ne zaman? 19 Mart. 3 ay boyunca MASAK'ta büyük bir yolsuzluk raporundan bahsediliyor. Sen çıkıp da MASAK'a "Getirin raporu okuyayım" deme. "Ya böyle büyük bir rapordan bahsediliyor. Kim hazırladı o raporu?" deme.

        Olmayan raporu konuşuyorlar, susuyor. 3'ünde istiyorlar, görevlendirme yok. Kendi talimatıyla bir başkan yardım uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Utanç vesikası, böyle bir torba peçeteden ibaret, peçete. Ve Mehmet Şimşek kendine bağlı MASAK'ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır. Hiç değilse kendine ait kurumu "Ya siz siz İsmail Bey olarak bakan olacaksınız. Size bağlı kuruluşun bir raporundan 3 ay boyunca herkes konuşacak, olmayan bir rapordan. Susacaksınız, olmayan raporu martın 10'unda isteyecekler, görevlendirme yapıp 17'sinde rapor vereceksiniz. O raporla adam tutuklanacak, yalancı raporla ve rezervler yanacak. Siz de diyeceksiniz ki: "Ben bu rezervleri bugünler için biriktirdim." Eğer Mehmet Şimşek bu rezervleri bugünler için biriktirdiyse yazıklar olsun ona."

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