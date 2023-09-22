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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi gördüklerini belirterek, "Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon Euro olan kredi anlaşması imzaladık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:09
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        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık ve dışa bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji yatırımlarının ve üretimde verimliliğin önem taşıdığını, yeni yatırımlar konusunda ihtiyaç duyulan finansmana yönelik de Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Orta Vadeli Program'da (OVP) özellikle "yeşil dönüşüme" özel başlık açtıklarını ve kamu yatırımlarında bu projeleri önceliklendirdiklerini hatırlatan Şimşek, yurt dışı temaslarında da finansman kaynakları oluşturabilecek kişi ve kurumlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

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        Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarının gelecek 10 yıla yayılması yerine 3 yılda gerçekleştirilmesi halinde cari açık ve dışa bağımlılığın azalacağına dikkati çekerek, finansman kaynağı konusunda Dünya Bankasının önemli bir paydaş olduğunu dile getirdi.

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        3.2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

        Dünya Bankasının Türkiye'ye 35 milyar dolarlık destek vermesini planladığını anımsatan Şimşek, söz konusu kaynağın deprem bölgesinin rehabilitasyonu ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere reel sektörün yeni yatırımlarında kullanılabileceğini ifade etti.

        Şimşek, bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" kapsamında Dünya Bankasından 500 milyon avro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmaları imzaladıklarını bildirdi.

        Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak "Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" için de Dünya Bankasından 395,75 milyon avro tutarında finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

        "Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi görüyoruz. Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon avro olan kredi anlaşması imzaladık. Bu kredilerin 570,75 milyon avrosu tahsisli, 325 milyon avrosu ise Hazine garantili. Dünya Bankası Türkiye için 35 milyar dolarlık mali paket sağlayacağını açıklamıştı. Bankadan gelen finansman tutarı imzaladığımız yeni anlaşmalarla şu an yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştı."

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