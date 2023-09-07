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        Haberler Ekonomi Para Dünya Bankası'nda Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı - Para Haberleri

        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı

        Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez "Devam eden 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:19
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        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
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        Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez Türk ekonomisi ve ekonomi yönetimine ilişkin açıklamada bulundu.

        Lopez "Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

        Lopez bunun yanında "Devam eden 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kuruluna 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz. TCMB'nin uyguladığı para politikasının sıkılaştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali açığı azaltma tedbirlerinin doğru yönde atılan adımlar olduğuna inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

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