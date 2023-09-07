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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez Türk ekonomisi ve ekonomi yönetimine ilişkin açıklamada bulundu.

Lopez "Ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'ye eşlik etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Lopez bunun yanında "Devam eden 17 milyar dolarlık programımıza ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kuruluna 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngörüyoruz. TCMB'nin uyguladığı para politikasının sıkılaştırılması, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali açığı azaltma tedbirlerinin doğru yönde atılan adımlar olduğuna inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor....