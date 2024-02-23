Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.391,93 %0,48
        DOLAR 31,0897 %0,90
        EURO 33,6936 %0,96
        ALTIN 2.023,20 %0,31
        FAİZ 43,56 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 22,72 %0,12
        BITCOIN 51.017,00 %-1,23
        GBP/TRY 39,4451 %1,02
        EUR/USD 1,0826 %0,04
        BRENT 82,42 %-1,49
        ÇEYREK ALTIN 3.307,94 %0,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten "ihracata desteğe devam" mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten "ihracata desteğe devam" mesajı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank tarafından yürütülecek Dünya Bankası garantili "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin onaylandığını belirterek, "İç talebi kontrol altına alırken, kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendiriyor, ihracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten "ihracata desteğe devam" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Şimşek, ihracatçıların desteklenmesi için sağlanan dış kaynak imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Türk Eximbank tarafından yürütülecek Dünya Bankası garantili "Türkiye Yeşil İhracat Projesi"nin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığını bildiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

        "Söz konusu proje kapsamında Türk Eximbank, çeşitli kreditörlerden 1 milyar euro tutarında kredi sağlayacak. Türk Eximbank'ın sağlayacağı 1 milyar euroluk kredinin yeşil dönüşümü ve yeşil ihracatı desteklemek amacıyla 600 milyon eurosuna Dünya Bankası garanti, Hazine ve Maliye Bakanlığı da karşı garanti sağlayacak. Bu sayede Eximbank'ın daha uzun vade ve daha düşük maliyetle uluslararası piyasalardan borçlanması mümkün olacak."

        REKLAM

        Şimşek, Proje'nin önemine işaret ederek, "Dünya Bankasından sağlanan 600 milyon euroluk kredi garantisiyle, yeşil dönüşümü ve yeşil ihracatı desteklemek amacıyla Türk Eximbank tarafından ihracatçılara uzun vadeli finansman sağlanacak. Böylelikle, Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının olumsuz etkilerinin giderilerek Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Ülkenin yeşil dönüşümünün ve ihracatçıların desteklenmesi için Dünya Bankasıyla güçlü işbirliğini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Şimşek, "İç talebi kontrol altına alırken, kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendiriyor, ihracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Dış finansman yoluyla sağladığımız kaynağın önemli bölümünü ihracatçımız için kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        "CARİ DENGEDE İYİLEŞME SAĞLIYORUZ"

        Şimşek; maliye, para ve seçici kredi politikalarıyla tüketim artışını kontrol altına alırken, yatırım ve ihracata da güçlü destek verdiklerini belirterek, "Böylece büyüme kompozisyonu ve cari dengede iyileşme sağlıyoruz." diye konuştu.

        Türk Eximbank'ın ihracatçıların yeşil dönüşümle ilgili projelerini desteklemek üzere yurt dışı sermaye piyasalarından ve uluslararası finansal kuruluşlardan 3,7 milyar dolar kaynak temin ettiğini de anımsatan Şimşek, bu yöndeki kredi ve kaynak girişlerinin devam etmesini beklediklerini bildirdi.

        Şimşek, bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini ve Türk Eximbank'ın sermayesinde art arda artışlar yapıldığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Habertürk Anasayfa