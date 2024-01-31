Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.536,81 %0,74
        DOLAR 30,3480 %-0,02
        EURO 33,0352 %0,29
        ALTIN 2.002,10 %0,78
        FAİZ 43,26 %-0,57
        GÜMÜŞ GRAM 22,74 %0,53
        BITCOIN 42.793,00 %-1,73
        GBP/TRY 38,6868 %0,31
        EUR/USD 1,0874 %0,27
        BRENT 82,16 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 3.273,43 %0,78
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon, cari açık, bütçe açığı, altın ithalatına dair açıklamalar - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Mucize istiyorsanız o bende yok

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, İSO'da sanayicilere seslenirken, "Kötümser olmanıza gerek yok ama mucize istiyorsanız o da bende yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

        Fiyat istikrarı bu programın özüdür. Eğer bunu sağlayamazsak sanayicinin istediği gibi sürdürülebilir büyütmeyi yakalayamayız. Fiyat istikrarı enflasyonun düşük tek haneye inmesidir.

        Kaynakların verimli alanlara kanalize edilmesi için fiyat istikrarı gereklidir.

        Geçen yıl 29 milyar dolarlık altın ithal edilmiş. Neden? Yenilir mi yutulur mu?

        Daha adil bir gelir dağılımı için fiyat istikrarı şarttır.

        Fed, AB, Brezilya enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle indireceğiz.

        Program siyasi sahipliği olan bir programdır. Geçici bir heves değildir. Enflasyonun yer çekimine karşı koyacağını düşünmüyorum. İnecektir.

        REKLAM

        Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için bütçe açığının sınırlandırılması gerekmektedir.

        Deprem hariç bütçe açığı yüzde 1.7’dir

        Deprem dışında bütçeye yönelik önlemleri kararlılıkla aldık.

        Yapısal dönüşüme kaynak ayırmamız lazım, sürdürülebilir borç, doğal afetlere kaynak ayırmak için o nedenle mali disiplin şart.

        Verginin tabanını büyüteceğiz, bunun için şu anda harıl harıl çalışma var.

        Türkiye depremin getirdiği borç yükünü kaldırabilir.

        Sürdürülebilir cari açık makro finansal denge açısından, yüksek kredi notu açısından olmazsa olmazdır.

        Sürdürülebilir cari açığa, altın ithalatını düşürerek, sanayide dönüşümü sağlayarak ulaşacağız.

        Yüzde 4’ün üstünde büyüyen bir Türkiye var. Cari açık altın hariç yüzde 2. Son 20 yılda cari açık ortalama yüzde 4, altın hariç yüzde 3.4.

        Altın ithalatının normalleşeceğini düşünüyoruz böylece cari açık düşecek.

        Bankacılık sisteminin kaynak yapısı çok kısa size uzun vadeli kredi veremiyorlar. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi lazım.

        Programda 1. yılın henüz yarısındayız. Dezenflasyon bir süreçtir. Sonuçları aylık bazda almaya başladık.

        Ülkenin risk primi düşmüştür. Programa kadar Türkiye çok yüksek getiri farkı ödüyordu. Bu düştü. Kurdaki oynaklık azaldı. Sabır ve zamanla kur korumalı mevduattan çıkacağız. Türkiye’ye ocak-mayıs dönemine göre çok ciddi bir portföy girişi var. Bankalar 100 dolar borç ödeyip 96 dolar buluyordu. Şu anda 151 dolar buluyor.

        Cari açık 60 milyar dolardı, aşağı yönlü gidişat sürecek. Ekim 2023’e göre 6 puanlık iyileşme var.

        Enflasyon düştükçe beklenen enflasyon ile bizim hedeflerimiz arasındaki fark azalacak. Program bu alanda işliyor.

        Not görünümünde iyileşme var. Program devam ettikçe peyderpey not artışları da gelecek.

        2 trilyon liranın üzerinde sanayimize ve üretime destek veriyoruz.

        Kaynak girişi var. Önümüzdeki dönemde kaynağa erişimde sorun ciddi bir şekilde azalacak.

        (KKM) Buradan çıkış bizim hedefimizdir. Piyasaları bozmadan çıkacağız. Sabırla, zamanla KKM'den çıkacağız.

        Kötümser olmanıza gerek yok ama mucize istiyorsanız o da bende yok.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Habertürk Anasayfa