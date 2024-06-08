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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Sadeleştirme adımlarımız sürecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Sadeleştirme adımlarımız sürecek

        Bakan Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirterek, "Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:46
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        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

        "Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

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