Bakan Şimşek: "Kaynaklarımızı üretime kanalize etmeye devam edeceğiz"

REKLAM advertisement1

Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan karar konusunda açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaşımında, "KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.… https://t.co/oQ6ipvtq2K — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 4, 2023