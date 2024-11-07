Bakan Şimşek: Çin ile ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Çin ile ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerçekleştirilen Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı için Çin Başbakan Yardımcısı Sayın Zhang Guoqing ile Pekin’de bir araya geldiklerini kaydeden Şimşek, şunları söyledi:

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"İki ülke arasında yatırımların artırılmasını, altyapı yatırımlarının finansmanı, enerji, turizm, sivil havacılık ve tarım alanlarında işbirliğimizin güçlendirilmesini kararlaştırdık.

Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılmasına yönelik Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı da gerçekleştirildi. Asya’da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz."