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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız' - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temasları kapsamında Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayarak, 6 uluslararası finans kuruluşundan uzun vadeli ve düşük maliyetli, yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlanacağını duyurdu. Bakan Şimşek, "Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 17:15 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:35
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        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 uluslararası finans kuruluşundan uzun vadeli ve düşük maliyetli, yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlanacağını açıkladı.

        ABD'de temaslarda bulunan Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerini güçlendirmek üzere bir araya geldiklerini kaydederek, "Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız" dedi.

        Bakan Şimşek, "Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır" ifadelerini kullandı.

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