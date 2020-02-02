02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik diyen Bakan Selçuk, "Deprem bölgesine 5 milyon lira daha ek kaynak aktarılacak" dedi.
"BÜTÜN PRİM BORÇLARI ÖTELENDİ"
Bütün prim borçları 30 Nisan 2020’ye kadar Elazığ ve Malatya’da ötelendi açıklamasında bulunan Bakan Selçuk, "Deprem bölgesinde sağlık için katılım payları ve ilaç payları 30 Nisan 2020’ye kadar alınmayacak." dedi
"5 MİLYON LİRA EK KAYNAK"
Selçuk, "Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik. Deprem bölgesine 5 milyon lira daha ek kaynak aktarılacak." dedi.,
- 2023'e giderken aile dostu şehirler hedefliyoruz
EYT AÇIKLAMASI
Bakan Selçuk, "Emeklilikte yaşı tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. EYT maliyet hesapları var prensipte de şöyle bir sorunu var. Emeklilik değimiz şey yaşlılık aylığı. Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınan bir aylık. Şu anda bizim EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen yaş dilimi değil. Geçen sene emeklilik yaş ortalamamız 52-53 yaş. Türkiye hala 65 yaş emekliliğe ulaşmış değil. 2048 yılında ancak 65 yaşı bulacak. EYT'liler emeklilikten sonra çalışmak istiyorlar. 48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru. Uzun soluklu bir çalışma bu." açıklamasında bulundu
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