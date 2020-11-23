Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, pandemiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip." dedi.
2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldığını belirten Pekcan, şunları kaydetti:
"Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı.2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı."
"208 FİRMAYA 6.9 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"
Pekcan, sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Bakan Pekcan, "2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz." diye konuştu.
"4 BİN 645 PARTİ GÜVENSİZ ÜRÜNÜN İTHALATINA İZİN VERMEDİK"
Pekcan, "İlk on ayda 1 milyon 515 bin parti ithal ürünü etkileyecek şekilde denetim yaparak 4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan, "Gümrük muhafaza ekiplerimizce yılbaşından bu yana 3 tanesi rekor niteliğinde yakalama ile sonuçlanan 234 operasyonda toplam 8 bin 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi." dedi.
"YOLUMUZA GÜÇLENMİLŞ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ"
Pekcan, "Yatırım ve ticaretteki yeni fırsatları değerlendirerek, küresel değer zincirleri içinde daha da belirleyici bir aktör olabileceğimize ve yolumuza güçlenmiş şekilde devam edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.
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