AA

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, video konferans yöntemiyle Konya'daki çiftçiler, üreticiler, yetiştiriciler ve sektör temsilcileriyle görüştüklerini bildirdi.

Konya'nın tarımsal açıdan stratejik bir şehir olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Ülkemizde buğdayın yüzde 10'u, arpanın yüzde 14'ü, şeker pancarının yüzde 29'u, kuru fasulyenin yüzde 24'ü, patates, buğday ve arpa tohumluklarının yüzde 29'u, yağlık ayçiçeğinin yüzde 16'sı burada üretiliyor. Sütün yüzde 6'sı buradan geliyor. Konya, 2,7 milyar adet yumurta üretimiyle de hem tahıl ambarımız hem de hayvansal protein depomuzdur." bilgisini verdi.

Pakdemirli, pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tarımsal konularla ilgili bilgi verdiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler biçsinler. Biz çiftçimizin, üreticimizin arkasındayız." dediğini aktaran Pakdemirli, gıda arz güvenliğine de değindi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır olmaları konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu ana kadar da dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan market manzaralarına ülkemizde rastlamadık."

TARIMSAL HASILAMIZ YÜZDE 645 ARTARAK 275 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI"

Pakdemirli, güçlü tarım ve orman altyapısını oluşturabilmek için son 17 yılda birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, tarımsal hasılamızı yüzde 645 artırarak 275 milyar liraya çıkardık. 308 milyar lira tarımsal destek verdik. 565 baraj inşa ettik. 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Tohumluk üretimimizi 8 kat artırdık. Tohumluk ihracatımızı 10 kat yükselttik. Ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamızla tarımda net ihracatçı konuma geldik."

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Türkiye'de gıda üretim üsleri kurduklarını ifade eden Pakdemirli, bugün itibarıyla 41 proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Pakdemirli, üretilen stratejik ürünlerin lisanslı depoculuk sistemi ile kaliteli ve sağlıklı bir şekilde depolanmasını sağladıklarını ve böylece üreticilerin ürettiği ürünü değer fiyattan satmasını sağladıklarına dikkati çekerek, atıl durumda olan 2 milyon hektar tarım arazisini üretime kazandırmak için de çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Bakanlık olarak bu yıl içinde 10,4 miyar liralık destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını anımsatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikasıyla telafi edeceğiz. Kimse merak etmesin, siz ekmeye, biçmeye alın teri dökmeye devam edin. Siz üretin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak, gerekirse devlet olarak biz alacağız."

Pakdemirli, bu yıl 83 milyon fidanı toprakla buluşturma hedeflerinin olduğunu da sözlerine ekledi.