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        Haberler Gündem Çevre Bakan Özhaseki: Konutları şubat ayında teslim edeceğiz

        Bakan Özhaseki: Tamamladığımız konutlarımızı; şubat ayı başından itibaren teslim etmeye başlayacağız

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirde, ilçe ve köylerde tamamladıkları konutları şubat ayı başından itibaren toplu olarak teslim etmeye başlayacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:08 Güncelleme: 24.01.2024 - 21:09
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        Bakan Özhaseki: Konutları şubat ayında teslim edeceğiz
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen 11 şehrimizde, ilçe ve köylerimizde tamamladığımız konutlarımızı; Şubat ayı başından itibaren toplu olarak teslim etmeye başlayacağız. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü 6 Şubat´ta da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, depremzede kardeşlerimizle bir araya gelerek evlerimizin anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Sonrasındaki dönemde de her ay, anahtar teslimlerine etap etap devam edeceğiz. Yağmur çamur demeden, zaman kavramı gözetmeksizin çalışarak tüm depremzede kardeşlerimizi sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

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