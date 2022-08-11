Uzman ve başöğretmenlik açıklaması

İHA

Sakarya’da 2022-2023 eğitim öğretim hazırlık toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman ve başöğretmenlik eğitimleri bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlayacaklarını söyledi. Bakan Özer, “İlk defa sınav yapılacak, belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi programa katılmak üzere Sakarya’ya geldi. Özer, Sakarya Valiliğinde gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısının ardından, Serdivan Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katılım sağladı. Toplantıya; Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bakan yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı. Hızlı bir şekilde yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Özer, Bakanlığın ‘okulların ihtiyacını karşılayamadığı’ şeklindeki yanlış algının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 2022-2023 eğitim öğretim yılında temizlik, kırtasiye, küçük ve büyük onarım yatırımlarını bizzat okullara göndereceklerini ifade etti. Özer, ayrıca uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin tamamlandıktan sonra örnek kitapçıklar yayınlayacaklarını da dile getirdi.

“YANLIŞ ALGIYI ORTADAN KALDIRALIM"

Sahayla güçlü ilişkilere sahip Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesine artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Bakan Özer, “Ülkemizde yanlış bir algı var, o algıyı ortadan kaldıralım. O algı nedir; Milli Eğitim Bakanlığı bu ülkenin evlatlarına eğitim imkanını sağlamak için hükümetinin güçlü desteğiyle bu kadar yatırım yaparken okulların ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz olabilir mi? Okulun temizlik, kırtasiye malzemesi ve küçük, büyük onarımını yapmaktan aciz olabilir mi, böyle bir şey olabilir mi? Onun için dedik ki 2022-2023 eğitim öğretim yılında tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, onarım yatırımlarını bizzat okullara göndereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı daha öncesinde sadece orta öğretim kurumlarına doğrudan bütçe gönderebiliyordu. Ama temel eğitim genel müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullara bütçe göndermiyordu. Biz bunu değiştirdik artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulların ihtiyacını doğrudan okullara gönderiyoruz. Öğretmen ve okul yöneticilerimizi kimseye muhtaç etmeden, hiçbir spekülasyona onların yanlış algılarına yol açmadan artık biz gidereceğiz. Bire bir elektronik sistem üzerinden gönderilen bütçeler, bütçelerin hangi kalemlere harcandığını da takip edeceğiz. Eğitim sistemimizde ki 57 bin 108 tane okulumuzun her türlü ihtiyacını gidererek, sahayla güçlü ilişkilere sahip Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesini artırmak için var gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

“SON 20 YILDA EĞİTİME DEVASA YATIRIM"

Son 20 yıl içerisinde eğitimde devasa yatırımların yapıldığını ifade eden Bakan Mahmut Özer, “Son 20 yıl eğitimde devasa yatırımların yapıldığı bir döneme karşılık gelmekte. 2000’li yıllardaki okullaşma oranına bakıldığı zaman her eğitimdeki çağ nüfusunun ne kadar eğitimde yer aldığına bakıldığı zaman görülen manzara şu; ilkokul hariç eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 50’nin altında. İşte bu yüzde 50’nin altında olan okullaşma oranları son 20 yıllarda devasa yatırımlarla 300 bin dersliklerden 850 bin dersliğe ulaşana kadar, dünya kadar eğitim, okul yatırımı yapılarak 20 yıl gibi kısa sürede hiçbir bölge, il ayrımı yapmadan her yerin ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitimde devasa bir başarı hikayesi ortaya koyduk” diye konuştu.

“ÖRNEK KİTAPÇIKLAR"

Uzman ve başöğretmenlik sınavları için Eylül ayı içerisinde örnek kitapçıklar yayınlayacaklarını duyuran Bakan Özer, “Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. O yüzden bizim bakanlık olarak yapacağımız en büyük yatırım siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Öğretmenlik meslek kanunu 60 yıllık bir rüyaydı. İstediğimiz şey şuydu; öğretmenlerimize uzman ve başöğretmenlik ile ilgili bir kariyer sistematiği geliştirelim, küçük eğitimler ve basit bir sınavla bu süreci nihayetlendirip, öğretmenlerimizin özlük haklarında ciddi bir iyileşme sağlayalım. Bu öğretmenlik meslek kanunu bir başlangıç noktası. Ama şuanda bunun uygulamasını yapmamız gerekiyor. Biz, sizin imkanlarınızı, hak ettiğiniz özlük haklarınızı almanız için çok rahat bir şekilde üstesinden gelebileceğiniz mekanizmalar ile bunu sağlamaya çalıştık. İstirhamımız aramıza kimseyi sokmayalım, biz birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiç problemin olmadığına inanıyoruz. Buraya gelmeden önce bakan yardımcılarımız ile bir toplantı yaptık ve yardımcı da olmak istedik bakanlık olarak çünkü ilk defa sınav yapılacak, belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah” şeklinde konuştu. Bakan Özer’in konuşmasının ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile program son buldu.

“6 BİN 900 ATIL DURAN KÖY OKULUNU HİZMETE SOKACAĞIZ"

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı sonrasında Adapazarı ilçesi Hacıramazanlar Mahallesi'nde bulunan Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katılan Bakan Özer, Sakarya'nın eğitimde önemli mesafeler kat ettiğine değindi. Bakanlığın şehir genelinde birçok proje başlattığını ifade eden Özer, bunlardan en önemlilerinden birinin ise bugün açılışını yapacakları merkez olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı en önemli projelerden birisi Köy Yaşam Merkezleri. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız ne istiyorlarsa tarımdan, hayvancılığa kadar yaklaşık 3 bin 200 tane farklı kursu ile, ilçeye gitmenize gerek kalmadan ayaklarınıza getirerek burada hizmet vereceğiz. Yani ilk kez, köylerden başlayan Anadolu’ya doğru yolculuğu tekrar Anadolu’ya geri döndürmüş olacağız. Bu projenin en güzel tarafı; ilk kez bir bölgede yetişkinler ile çocuklarını aynı eğitim kurumunda bir araya getireceğiz. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde buradaki imkanlardan çok rahat faydalanabilecekler. Türkiye'nin her noktasında yaklaşık 6 bin 900 atıl duran köy okulunu hızlı bir şekilde revize ederek, restore ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 12 Eylül'e kadar Türkiye'de bin köy yaşam merkezini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İnşallah yıl sonuna kadar da atıl duran tüm köy okullarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Özer ve beraberindekiler, merkezde incelemelerde bulunarak, öğretmen, öğrenci ve kursiyerlerle sohbet etti.