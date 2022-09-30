Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bakan Nebati’nin Neo Klasik Ekonomi Açıklaması Gündem Oldu! Neo Klasik Ekonomi Nedir?

Bakan Nebati’nin neo klasik ekonomi açıklaması gündem oldu! Neo klasik ekonomi nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde açılış konuşması yaptı. Nebati, Türkiye için benimsenen ekonomi modelini anlatırken yaptığı açıklamalar kafa karışıklığına neden oldu. Açıklamalarıyla sosyal medyada çok konuşulan Bakan Nebati bu sefer "Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar" açıklamalarıyla olay oldu. Peki Bakan Nebati’nin anlattığı Neo klasik, davranışsal ve nöro ekonomi nedir? İşte detaylar…

30.09.2022 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”nde açılış konuşması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4 farklı kıta ve 12 ülkeden dünyanın önde gelen iktisatçılarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Nebati yaptığı neo klasik ekonomi açıklamalarıyla sosyal medya da olay oldu. Nebati’nin açıklamalarını anlamadıklarını ifade eden ekonomistler kendilerini adeta iktisat kongresinde gibi hissettiklerini söylediler. Nebati, bu modelin heterodoks bir ekonomi anlayışına dayandığını da iddia etmişti. Peki, Bakan Nebati ne dedi? Bakan Nebati’nin açıkladığı Neo klasik, davranışsal ve nöro ekonomi nedir?

  • BAKAN NEBATİ NE DEDİ?

    Açılış konuşmasını Nureddin Nebati’nin yaptığı ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’ne Prof. Charles Yuji Harioka, Prof. David B. Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan A. Batten, Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyen, son dönemdeki iktisadi gelişmeler ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Zirve kapsamında dört panel yapılacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında iktidarın Türkiye’yi derin bir ekonomik krize sürüklediği ‘ekonomi modelini’ anlattı. Nebati, daha önce ‘Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar” sözleriyle açıkladığı modeli şu ifadeleri kullandı:

    “Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır.”

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi”nde konuştu. Nebati'nin konuşma sırasında kullandığı kelimeler birçok kişi tarafından anlaşılmadı. Konuşması, sosyal medyada gündem oldu.

    Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Peki nedir neo klasik ekonomi?

  • BAKAN NEBATİ NE DEDİ?

    Açılış konuşmasını Nureddin Nebati’nin yaptığı ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’ne Prof. Charles Yuji Harioka, Prof. David B. Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan A. Batten, Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyen, son dönemdeki iktisadi gelişmeler ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Zirve kapsamında dört panel yapılacak.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında iktidarın Türkiye’yi derin bir ekonomik krize sürüklediği ‘ekonomi modelini’ anlattı. Nebati, daha önce ‘Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar” sözleriyle açıkladığı modeli şu ifadeleri kullandı:

    “Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır.”

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi”nde konuştu. Nebati'nin konuşma sırasında kullandığı kelimeler birçok kişi tarafından anlaşılmadı. Konuşması, sosyal medyada gündem oldu.

    Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Peki nedir neo klasik ekonomi?

  • EPİSTOMOLOJİK KOPUŞ NEDİR?

    Epistemolojik kopuş, ideolojik alandan, bilim alanına geçişin ifade edildiği teorik bir olaydır. İncelenen olgunun ana fikir çıkış noktasında ayrılması demektir. Marksizm'den yola çıkan bu teori ilk olarak, Marks'ın kendisinden öncekilerle temelden ayrışarak ayrı bir konuma geçişini belirtmek amacıyla kullanıldı. Bakan Nebati bu ifadeyle sadece sözde değil uygulamada da ekonomi politikasını değiştirdiklerini anlatıyor.

  • DAVRANIŞSAL EKONOMİ YA DA İKTİSAT

    Davranışsal ekonomi, insan zihindeki ekonomik karar alma mekanizmalarının sosyal, zihni ve duygusal önyargılardan nasıl etkilendiği üzerine çalışır. Sosyal, zihni ve duygusal önyargıların nasıl etkilendiği araştırılırken, ağırlık günümüzde finans alanında teknik analiz, pazarlama gibi alanların özel ilgisini çeker. Bu kapsamda pazar fiyatlarının ve kaynak kullanımının neden değiştiği sorusu sorulur. Bakan Nebati de bu ifadeyi kullanarak ekonomide piyasaya göre hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.