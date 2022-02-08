“Bakan Nebati söz konusu ifadeyi kullanmadı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Bloomberg, Bakan Nebati’nin açıklamalarını toplantılara katılan bir kaynağa dayandırarak şöyle aktardı: ‘Türkiye’de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi’

Bloomberg ‘te yer alan kulis habere dönük olarak bakanlık kaynakları yanlış anlaşılma söz konusu olduğunu ifade ettiler.

Kaynaklar “Bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda, “Türkiye’de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi” şeklinde açıklaması yer almaktadır. Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır. Bilgilerinize sunulur” ifadelerini kullandı

KUR AÇIKLAMASI

Konuya yakın kaynaklara göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da düzenlenen toplantıda yatırımcılara kurun mevcut seviyelerde kalacağını söyledi.

Kaynaklara göre Nebati haftasonu kuruyla uyumlu enflasyon için yeni önlemler ile yastık altı altın için yeni adımlar açıklanacağı bilgisini verdi.

Nebati gerekirse KGF’nin artırılabileceği mesajını verdi.