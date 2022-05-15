Bakan Nebati: Keyifle izledim

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Show TV'nin çok sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da kendisini konu alan skeçle ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya Twitter'dan paylaşım yaptı: Keyifle izledim.

Bakan Nebati, paylaşımında programı izlediğini belirterek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerine yer verdi.