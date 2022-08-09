Bakan Nebati'den IMF açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk olan İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın IMF'den 6.5 milyar dolar borç alındığına dair açıklamalarına cevap verdi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.