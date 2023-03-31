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Bakan Nebati: Borç stokunun GSYH'ye oranı düşüş kaydediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de borç stokunun GSYH'ye oranla 2002'den bu yana düşüş kaydettiğini vurguladı.

Giriş: 31.03.2023 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati: Borç stokunun GSYH'ye oranı düşüş kaydediyor
HABERTURK.COM

Nureddin Nebati Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH’ye oranı, ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ediyor" şeklinde ifadelere yer verdi.

"71,5'TEN 31,7'YE GERİLEDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıklamasında gerilemenin rakamlarına da değinerek, "Türkiye’nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7’ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi.

Söz konusu oran, AB ülkelerinde ise bugün ortalama yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir" dedi.

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