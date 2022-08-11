'Vergi AB ortalamasının yüzde 14 altında'

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede resesyon ihtimali konuşulurken; 2022 yılının ikinci çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergelerin, Türkiye'de ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen 3. ülke olduğunu hatırlatan Bakan Nebati "IMF, yakın zamanda 2022-2023 yılları için küresel ekonomideki büyüme beklentilerini aşağı yönlü düşürürken, ülkemizin büyüme beklentilerini ise trendin tersi yönde yukarı yönlü revize etmiştir. Aldığımız tedbirlerle beraber toplam istihdam Haziran ayı itibarıyla 30,9 milyon kişiye ulaşmış durumdadır. Ülkemiz, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati Kur Korumalı Mevduat ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Fed'in faiz artışının Türkiye üzerindeki olumsuz etkisini sınırlandırdıklarını belirtti.

'HATALI BİR BİLGİ DOLAŞIYOR'

Bugün kamuoyunda, devletin akaryakıtta dünya ortalamasının çok üzerinde, astronomik vergiler aldığına dair son derece hatalı bir bilgi dolaştığını vurgulayan Bakan Nebati şunları söyledi:

"Oysa ekonomi yönetimi olarak uyguladığımız vergi politikaları sonucunda Türkiye bugün benzin ve motorinde AB ülkelerinin tamamından düşük vergi alan ülke konumuna gelmiştir. Benzin ve motorinde ülkemizde uygulanan vergiler AB ortalamasından yaklaşık yüzde 14 daha düşük seviyededir. Bugün Fransa kurşunsuz benzine yüzde 50’den daha yüksek bir vergi yükü eklerken, Türkiye toplamda yüzde 26.6’lık vergi tahsilatıyla kurşunsuz benzinde, yüzde 23.6’lık vergi toplamıyla da motorinde AB ülkelerinin tamamından daha düşük vergilere sahip olan ülkedir. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde ilerleyen dönemde son zamanlarda yaşadığımız enerji fiyatlarındaki aşırı artışlardan çok daha az etkileneceğiz."