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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan "Aile Hekimliği Rehberi" açıklaması | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu'ndan "Aile Hekimliği Rehberi" açıklaması

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık tarafından hazırlanan Aile Hekimliği Rehberi'ne ilişkin eserin sağlık sisteminde hayırlara vesile olmasını diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 00:18 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:24
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        Bakan Memişoğlu'ndan "Aile Hekimliği Rehberi" açıklaması
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        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile Hekimliği Sistemi ve aile sağlığı merkezlerini güçlendirmek amacıyla somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

        Aile Hekimliği Rehberi'ni yayımlayarak yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Başvuru kaynağı niteliğindeki rehber ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini destekleyecek, alanda uygulama birliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak, sahadaki sorunlara mevzuata dayalı çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlayacağız. Bu kapsamlı eserin büyük sağlık ailemiz ve sağlık sistemimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, birinci basamak sağlık hizmetlerini ileriye taşıma kararlığımızın bir kez daha altını çiziyorum."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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