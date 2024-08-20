Bakan Memişoğlu: Faz-1 çalışması yapacak herkesin arkasında duracağız

REKLAM advertisement1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) 'Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı. Bakan Memişoğlu, sağlıkla ilgili hizmetleri, dünyaya örnek olacak şekilde yönetip geliştirdiklerini belirterek, "Türkiye'ye artık sadece sağlık hizmetini iyi sunmak yetmez. Bu kadar iyi sağlık çalışanlarıyla, bu kadar iyi bir altyapıyla, bu kadar özverili insan gücüyle artık sadece dünyanın en iyi ve en ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmak bize yetmez. Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmak zorundayız. Ana oyuncu olacaksak da sağlığın bilgisini üretmek, sağlığın teknolojisini üretmek, sağlıkla ilgili yeni bir şeyler sunmak ve söylemek durumundayız" ifadelerini kullandı.

REKLAM "YENİ BİR UFUK AÇMAK DURUMUNDAYIZ" Bakan Memişoğlu, sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalıştıklarını işaret ederek, "Bizim için en büyük hedeflerden bir tanesi Türkiye'de sağlıkla ilgili çok büyük bir gelişim süreci yaşanmışken, bunu dünya çapında yaşanır hale getirmek. Dünyada özellikle gelecekte biyoloji ve sağlıkla ilgili büyük bir değişimin olacağını öngörülüyor. O zaman biz bugün sağlıkla ilgili sizlerin heyecanıyla ve desteğiyle yeni bir ufuk açmak durumundayız. Bu ufuk sadece hizmette değil; teknoloji üretmek, cihazlarını üretmek veya dünyadaki büyük üreticilerle beraber Türkiye'de ortaklık yapmak. Türkiye'nin sadece sağlık cihazının pazarlanacağı yer değil, onun üretileceği ya da ortak olunacağı yer olması için hep beraber çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

"ÜRETİMLE İLGİLİ ÇABA HARCAYANLARA DESTEK OLACAĞIM" Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık sektöründe üretime yönelik çalışmalara destek olacaklarını söyleyerek, "Ben, iyi şeyler yapacak, üretimle ilgili her türlü çabayı harcayan her bir ferdin, kamu-özel-üniversite olsun destekçisi olacağıma size söz veriyorum. Bizler, yeni bir şey yapmakta çok büyük yeteneği olan insanlarız. Biliyorum ki, Covid döneminde hiç kimsenin aklına gelmeyen çok çeşitli çözümler üretildi, lokal sahada. Baktığınız zaman krizlerde bir araya gelip hiçbir ayrımcılık yapmadan büyük başarılar elde ettik. Fakat biraz rahata varınca sorunlarımız yeniden ortaya çıkıyor. Onun için bu toplumun ayrıştırıcı taraflarını değil, birleştirici taraflarını ön plana çıkarması gerektiğini, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu ve en önemli şeyin her birimizin birlikte hareket etmesi durumunda başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum" dedi.

"ULAŞILABİLİR BİR SAĞLIK BAKANI OLDUĞUNU BİLİN" Türkiye'de sağlık alanında Faz-1 çalışmalarının çok az yapıldığını belirten Bakan Memişoğlu, "Faz 1 çalışması demek, 'Yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey için uğraşıyorum' demektir. Ben üniversitelerde söylüyorum, sizlere de söylüyorum; Faz-1 çalışması yapacak herkesin arkasında duracağız. 'Ben yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey üreteceğim' diyen herkesin arkasında TÜSEB üzerinden ekosistem oluşturup duracağız. 'Ben malzeme ürettim, bunun kalitesinin devamı ve bilimsel çalışmasını yapıyorum' diyecek her üreticinin, her yatırımcının bilimsel çalışmasını yapacak şekilde TÜSEB'i organize ediyoruz. Bizler kamu olarak bunun önünü açmak için her şeyi yapacağız. Ama sizlerden şunu istiyorum; biz iyi niyetle çalışırken eleştirilerinizi, önerilerinizi lütfen bize iletin. Ve eğer bir sorununuz varsa ulaşılabilir bir Sağlık Bakanı olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Bakan Memişoğlu'nun sağlık sektörü için şans olduğunu söyleyerek başarılar diledi. Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.