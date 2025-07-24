Bakan Memişoğlu duyurdu! Sezaryen oranlarında düşüş sağlandı

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığında düzenlenen "Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"nda, Normal Doğum Eylem Planı'nı himayelerine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Tıpkı anne karnındaki mucizevi süreç gibi 40 hafta önce bir yolculuğa çıktıklarını anımsatan Memişoğlu, bu yolculuğun doğumu ve beraberinde anneyi, bebeği ve sağlığı merkeze alarak toplumsal bir dönüşümün kapısını araladığını belirtti.

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"Doğal Olan Normal Doğum" parolası ile çıktıkları bu yolda, ortaya koydukları emeğin güzel sonuçlarını gördüklerini ve aynı zamanda daha sağlıklı yarınlara açılan bir vizyonun sevincini birlikte yaşadıklarını ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu: "Ülkemizde sezaryen oranları Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sınırların çok üzerinde. Sezaryenin tıbbi gereklilik dışında tercih edilmesi, hem anne hem bebek sağlığı üzerinde bazı riskler oluşturmakta hem de doğurganlık kapasitemizi sınırlamaktadır. Bu durumun uzun vadede toplum sağlığı ve demografik yapımız üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini unutmamak gerekir. İşte bu nedenle normal doğumun yaygınlaştırılması, Sağlık Bakanlığı olarak sadece bir önceliğimiz değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine duyduğumuz sorumluluğun bir gereğidir."

REKLAM "SEZARYEN ORANLARINDA DÜŞÜŞ SAĞLADIK" Memişoğlu, zorunlu olmadığı halde yapılan her sezaryenin sadece bir cerrahi işlem olmadığını, aynı zamanda kadının doğum deneyimine ve sonraki gebeliklerine dokunan ciddi bir müdahale olduğunu bildirdi. Tıbben gereksiz olan sezaryenlerin önüne geçmek için bu yola çıktıklarını aktaran Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz bu bilinçle hareket ettik. Bu anlayışla çalıştık ve hamdolsun, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 59,9'a kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise 2,7 puan ve yüzde 6,8'lik azalma sağladık. Uzun yıllardır ilk kez sezaryen oranlarında düşüş eğilimi göstermiş olmamız bizim için son derece umut vericidir. Bu veriler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ancak biz bununla yetinemeyiz. Biz, hem tıbben zorunlu olmayan sezaryen oranlarını düşürmek hem de her annenin doğum sürecine güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hale getirmek istiyoruz." Kararlılıkla çalışmaya, süreci güçlendirmeye ve her adımda daha iyisini yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Memişoğlu, bu süreçte, Ebelik Yönetmeliği'ni yayımladıklarını, ebelerin görev ve yetkilerini genişlettiklerini, doğumhane teşvik ödemelerini başlattıklarını ve rehber ebe ve sorumlu ebe modelini hayata geçirdiklerini de anımsattı.

REKLAM Tüm illerdeki kamu hastanelerinde 407 ebe polikliniği açtıklarını bildiren Memişoğlu, şöyle devam etti: "'Her Gebeye Ebe' projemizle bu süreci sistematik hale getirdik. Her anne adayına, bu özel yolculukta kendisine eşlik eden bir ebenin rehberliğini sunduk. Bu kapsamda, kamu hastanelerimizde son 8 ayda yaklaşık 60 bine yakın gebemiz bu hizmetten faydalandı. Özellikle ilk gebeliğini yaşayan annelerimizin, bedenlerinde ve hormonlarında önemli değişimlerin yaşandığı, neyle karşılaşacaklarını merak ettikleri bu ilk deneyim süreci olan son 3 ayda bir ebeyle birebir eşleşmelerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle, ilk kez anne olacak gebelerimizi, gebelik sürecini birlikte planlamak ve kendilerine rehberlik edecek ebesiyle tanışmak üzere, ilçe sağlık müdürlüklerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize davet ediyoruz ve bu hizmetimiz tamamen ücretsiz." "ANNE DOSTU HASTANE SAYIMIZI 184'E ÇIKARDIK" Memişoğlu, gebeliğin son 3 ayında aktif olarak yürüttükleri modelle, pilates, nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri, doğum pozisyonları ve masaj uygulamaları gibi birçok yöntemin gebeleri sürece hazırladığını, doğum ve doğrum sonrası süreçte de ebelerin rehberliğine devam ettiğini belirtti.

81 ilde "Her Gebeye Ebe" projelerini standart hale getirdiklerini aktaran Memişoğlu, "Anne adaylarımız için sunduğumuz tıbbi hizmetleri konforlu bir hale getiriyoruz. Bu anlayışla, anne dostu hastane sayımızı 132'den 184'e çıkardık. Bu ne demek? Anne dostu hastanelerimizde doğum yapan bir anne, doğum sürecini tek kişilik, konforlu bir odada gerçekleştirebiliyor. Doğum sonrası ten tene temas ve emzirme gecikmeden başlatılıyor" dedi. Anne dostu hastane sayılarını da arttırmaya devam ettiklerini bildiren Memişoğlu, "Bu süreçte, Gebe okullarımızın sayısını 1450'ye çıkardık. 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamızla 500 bin anne adayına rehberlik ettik. İletişim çalışmalarımızla milyonlara ulaştık" diye konuştu. Bu süreçte doğru mesajları toplumla buluşturduklarını vurgulayan Memişoğlu, 40 haftalık sürecin başarısında, emeği geçenlere teşekkür etti. Bugün yaptıkları toplantıda, 40 haftalık sürece dair tüm sahadan gelen veri, deneyim ve geri bildirimleri değerlendirdiklerini bildiren Memişoğlu, "Elde ettiğimiz kazanımları daha da ileriye taşımak, tıbben gereksiz sezaryenleri azaltmak ve normal doğumu güçlendirmek için aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Toplumun temeline dokunan her meselede, özellikle de doğum gibi hayatın en özel başlangıcında, bizler kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.