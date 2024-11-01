Bakan Memişoğlu'dan 'Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği' açıklaması: Hem sağlık çalışanlarının hem vatandaşın memnuniyetini amaçlıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında hekimlere ve topluma seslendiği bir basın açıklaması yaptı.

Bakan Memişoğlu, açıklamasında şunları söyledi: “Değerli hekim arkadaşlarımız, çok kıymetli vatandaşlarımız; sağlık, dünyanın en önemli hizmet sektörlerinden bir tanesi ve Sağlık Bakanlığı olarak sürekli gelişen bir sağlık sistemi ve nitelikli bir hizmet sunumu amacıyla aile hekimliğini etkili ve verimli kılmak üzere bir süredir çalışıyoruz. Alanlarında tecrübeli ve sahaya hâkim ekibimizle çok sayıda hekimle ve paydaşla görüşerek yönetmeliğimizi hazırladık, kamuoyu ve sağlık çalışanlarımızla paylaştık.”

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REKLAM AİLE HEKİMLİĞİNİN ENTEGRASYONU KRİTİK ÖNEM ARZ EDİYOR “Kuşkusuz temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliği, birinci basamakta çok mühim bir yer tutuyor. Aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamakla entegrasyonu, sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor.” ÖNCELİĞİMİZ HASTALANMADAN VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUYABİLMEK “Hekim-hasta ilişkisinin mahremiyeti ve manevi boyutunu önemseyen bir hekim ve Bakan olarak aile hekimliğini, hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği çok önemli bir zemin olarak görüyorum. Sağlık Bakanlığı olarak da en temelde vatandaşımızın sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın ‘aile hekimi’ olmasını istiyoruz. Önceliğimiz, hastalanmadan vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmektir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütürken nitelikli bir Aile Sağlığı Merkezi konsepti üzerine çalıştık. Türkiye’nin ilk kurumsal kimliğine sahip aile hekimliklerini Sağlık Bakanlığımızın bütçesi ile İstanbul’da o zaman hayata geçirdik. Tabii ki aile hekimliğinin fiziki altyapısının oluşturulmasının yanında entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde bu yapının işlevsel olarak da yapılandırılması önem arz ediyor.” REKLAM "AİLE HEKİMLERİMİZ MÜSTERİH OLSUNLAR" “Sağlık çalışanlarımızın memnuniyetinin, aynı zamanda sağlık hizmeti alan hastalarımızın memnuniyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu noktada aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Zira bu çalışma ile eş zamanlı olarak hem sağlık çalışanlarımızın hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın memnuniyetini amaçlıyoruz ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz.”

"TARAMA VE İZLEMLERİN ETKİN YAPILMASINI TEŞVİK EDİYORUZ " “Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısını azaltarak vatandaşlarımıza aile hekimliklerince ayrılan süreyi artırıyoruz, kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik ediyoruz.” HER BİR AİLE HEKİMİNE KAYITLI VATANDAŞ SAYISI 4 BİNDEN 3 BİN 500'E DÜŞÜRÜLDÜ “Yeni düzenlemeyle birlikte her bir aile hekimimize kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500’e düşürdük. Bu sayede vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz.” "TOPLUMUN HASTALIK YÜKÜNE GÖRE HİZMET PLANLAMASINI YAPTIK" “Yine son düzenleme ile toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlamasını yaptık. Özellikle kronik hastalarımızın, 65 yaş ve üstü hastalarımızın etkin takibi ile hastalığın azaltılmasını ve akılcı ilaç kullanımının özendirilmesini amaçladık.”

"ÖNÜMÜZDEKİ AYDAN İTİBAREN MEMNUN KALACAKLARINA İNANIYORUZ" “Önümüzdeki aydan itibaren hem aile hekimlerimizin hem de vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetinin verimliliği noktasında memnun kalacağına inanıyoruz. Buradan aile hekimlerimize güvendiğimi ve inandığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Aile hekimlerimiz, yeni yönetmelik hayata geçtikten sonra yine öneri ve taleplerini bize iletebilirler.” "VATANDAŞLARIMIZDAN TEK BİR İSTEĞİM VAR" “Vatandaşlarımızdan tek bir isteğim var: Sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler. Bakan olarak ben de vatandaşlarımızın sağlığını öncelikle aile hekimlerimiz üzerinden takip ediyor olacağım. Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşıma aile hekimliği üzerinden yeni bir başlangıç yaptığımızı da vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en içten duygularımla selamlıyor ve Allah’a emanet ediyorum.”