        Bakan Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı! | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı!

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 01:15 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:25
        Bakan Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı!
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. 'Yaşamak Güzel, Yaşatmak Daha Güzel'" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

