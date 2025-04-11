Bakan Memişoğlu: 286 Sağlıklı Hayat Merkezi tamamen ücretsiz

Bakan Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisinin adının verildiği Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, toplumların sağlık profesyonelleriyle birlikte hareket etmeleri durumunda başarıya ulaşılacağını ifade etti.

Memişoğlu, "Sadece sağlık çalışanlarının çabası yetmez. Toplumun çabası da gerekli. Her bir fertte sağlığımı nasıl korurum, hastalığa karşı nasıl önlem alırım bilincinin oluşması gerekir. Türkiye'de maalesef tütün kullanımı iyi yerlerde değil. Türk toplumu maalesef aşırı kilolu. Kilo ile mücadele devam ediyor. Artık hareketsiz yaşamı felsefe haline getirmişiz. Bunların hepsi gelecekte kalp, eklem ve tansiyon hastalığı olarak çıkıyor. Yaşam süremiz yükselse de kalitesiz bir yaşama sebebiyet veren en önemli unsurlar" diye konuştu.

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Memişoğlu, tüm sağlık kurumlarında sağlık hizmetinin yanı sıra, sağlığı koruma konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi de amaçladıklarını söyledi.

Bugün aynı zamanda Sağlıklı Hayat Akademisinde eğitime başladıklarını dile getiren Memişoğlu, 7 bin vatandaşa sağlık kültürüne ilişkin eğitim vermeyi planladıklarını bildirdi. Memişoğlu, "Eğitim gören vatandaşları sağlık kültürünün bir parçası haline getireceğiz. Sağlık kültürüne adapte ettiğimiz insanlar, diğer vatandaşlara sağlığını nasıl koruyacağını anlatacak ve bilinçli hale getirecek. Toplumsal olarak hep beraber bunu desteklersek bu işi çok çabuk hallederiz. Çünkü bugün biliyoruz ki Türk toplumunun kilo, hareketsizlik, beslenme ve sigara bağımlılığı sorunu büyümekte. Bunun için şimdiden bu önlemleri alacağız" dedi. "HERKES ULAŞABİLİR" Sağlıklı Hayat merkezlerine herkesin ulaşabileceğini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizde şu anda 286 Sağlıklı Hayat Merkezimiz var. Bu merkezlerimiz tamamen ücretsiz. Fizyoterapistinden diyetisyenine, psikoloğundan diş hekimine, aile gelişiminden çocuk gelişimine, gebe eğitiminden hamilelik sürecindeki desteğine kadar, koruyucu hekimlikten kanser taramalarına kadar her türlü imkanı ücretsiz veriyoruz. Son 6 ayda 24 tane açtık, 2025'te bunu 100'e tamamlayacağız. Bugün kilonuz varsa ve diyetisyen arıyorsanız, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz diyetisyenler sizi bekliyor. Bugün nasıl egzersiz yapacağım, nasıl hareketli yaşamı öğreneceğim diyorsanız, fizyoterapistlerimiz bütün toplumun emrinde. Akademide eğitim alan insanlarımızın da burayı tanıtarak yönlendirmelerini bekliyoruz."

REKLAM Sağlıklı Hayat Merkezine ismi verilen tıp öğrencisi Yiğit Gençbay'ı rahmetle anan Memişoğlu, "Yiğit isminden de göreceğiniz üzere büyük bir yiğitlik ve kahramanlık örneği gösterdi. Biz sağlıkçılar, kendini insanlığa adanmış kişileriz. Onların yardımına koşmayı, sorunlarını çözmeyi alışkanlığını edinmişiz. Yiğit, çıktığı yangından arkadaşıyla geri dönüyor, birçok çocuğun, insanın hayatını kurtarıyor" dedi. KAPSAMLI BİR SAĞLIK KOMPLEKSİ OLARAK YAPILANDIRILDI Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ise Türkiye'de 286 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirtti. Bu merkezlerin ücretsiz hizmet verdiğini aktaran Demirkol, vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerine doğrudan başvurarak, diş hekiminden fizyoterapiste, diyetisyenden psikoloğa kadar çok geniş bir yelpazede sağlık hizmeti alabileceklerini söyledi. Demirkol, vatandaşların, aile hekimleri vasıtasıyla bu merkezlere randevu alabileceklerini, bunun altyapısının hazır olduğunu ifade etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de açılışı yapılan Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezinin entegre şekilde hizmet veren kapsamlı bir sağlık kompleksi olarak yapılandırıldığını söyledi.

"ADI MERKEZDE YAŞIYOR" Sağlık merkezine adı verilen tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın kız kardeşi Duru Gençbay, ağabeyinin yaptığı fedakarlığı anlatarak, "Bu bina, her gün bir kişiye nefes olacaksa, bir çocuğa umut olacaksa, bir insanın yaşamakta olduğunu hissettirecekse o zaman Yiğit hala burada demektir. Bugün burada adı bir merkezde yaşıyor ama aslında onun adı bundan sonra içimizde hissettiğimiz her güven duygusunda, sessizce yapılan her iyilikte, sahip çıkılan her insanda, yeniden doğacak." dedi. REKLAM Yiğit Gençbay'ın annesi Serpil Gençbay ise oğlunun, arkadaşı Alp Mercan ile tekrar otele dönerek birçok insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğunu belirtti. Serpil Gençbay, "İkisi de kahramandı, ikisi de çok cesur yürekli çocuklardı, son nefeslerine kadar da mücadeleye devam ettiler. Kendilerini de kurtarabilirlerdi ama onlar ölmeyi tercih ettiler. İkisinin de mekanı cennettir, hiç şüphemiz yok. Yiğit'imin adı böyle bir merkezde anılıyor olacak. Gelen herkes dua edecek. O yapamadığı doktorluğu burada meslektaşlarıyla devam ettirecek" ifadelerini kullandı. Memişoğlu, açılışın ardından, Sağlık Bakanlığının yeni eğitim programı Sağlıklı Hayat Akademisi'nde ilk dersi verdi.

Memişoğlu, derste, 81 ilde 543 kurum ve merkezde oluşturulan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin vatandaşla buluştu.