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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Mehmet Özhaseki: "Köy evlerini hafif çelikten yapacağız" - Emlak Haberleri

        Bakan Mehmet Özhaseki: "Köy evlerini hafif çelikten yapacağız"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi ileri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten inşa edeceğiz" dedi. Deprem bölgesinde köy evlerinin çelikten yapılacak olması afetzedeleri de memnun etti. Afetzede vatandaşlar, "Evlerimiz, çelikten yapıldığı zaman daha rahat uyuyacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:44
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        "Köy evlerini hafif çelikten yapacağız"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerdeki afet konutlarının ve köy evlerinin yapımını sürdürüyor. Köy evlerinin hafif çelikten yapılacak olması, afetzede vatandaşları memnun etti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz cuma ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’ndan öne çıkan sonuç ve tavsiyeleri kamuoyu ile paylaşmıştı. Şûra’daki tavsiyeleri dikkate alarak köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını dile getiren Bakan Özhaseki, afetzede vatandaşların, köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti anlatan bir videoyu resmî sosyal medya hesabından paylaştı.

        “ÇELİK OLDUĞU ZAMAN DAHA RAHAT UYUYACAĞIZ”

        Çelik evlerin depremde yıkılmayacağını ifade eden vatandaşlar, çelikten yapılacak evlerde daha rahat uyuyacaklarını dile getirdiler. Hafif çelikten yapılan evlerin daha dayanıklı olduğunu belirten vatandaşlar duygularını şöyle anlattı: “Vatandaşın evlerine kavuşması adına evlerin çelikten yapılması bizim için de çok iyi olur. Yeni çelik evler daha iyi ve daha güvenli olur. Çelik yapılar bizim için daha güzel olur. Deprem yaşadığımız için evlerimiz çelikten yapıldığı zaman daha rahat uyuyacağız çünkü yıkılmayacak.”

        “100 BİN KÖY EVİNİ ÇELİKTEN YAPACAĞIZ”

        Bakan Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde, yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirtti. Çelikten yapacakları depreme dayanıklı evlerin, vatandaşların yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Bakan Mehmet Özhaseki, “Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Deprem bölgesinde, yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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