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        Haberler Gündem Çevre Bakan Kurum: Türkiye, COP31 sürecine liderlik etmeye hazır | Son dakika haberleri

        Bakan Kurum: Türkiye, COP31 sürecine liderlik etmeye hazır

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın da defalarca vurguladığı gibi, Türkiye; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) başkanlığı ve ev sahipliği için tüm hazırlıklarını tamamlamış, bu sürece liderlik etmeye hazırdır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:14
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        "Türkiye, COP31 sürecine liderlik etmeye hazır"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı’na katılmak için gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir dizi görüşmelerde bulundu. Bakan Kurum ilk olarak Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Saldan Odontuya ile görüştü. İki ülke arasındaki iş birliği projeleriyle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede Bakan Kurum, Moğolistan'ın 2026’da yapılacak COP17'ye ev sahipliğinin önemine değindi.

        Bakan Kurum, "İklim eylemini güçlendirmede köprü olma hüviyetine sahip ülkemiz, tüm ülkelerin adil teknoloji ve finans paylaşımına erişimi konusunda kararlı; kırılgan bölgelerin sürdürülebilir, kapsayıcı ve şeffaf bir şekilde desteklenmesini önemsemektedir. Bu çerçevede Türkiye gerek lojistik gerekse insan kaynağı olarak da COP31 için hazırdır" dedi.

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        "AZERBAYCAN İLE GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

        Bakan Kurum daha sonra Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüştü. Azerbaycan’ın geçen ay Bakü'de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'nin başarısını da tebrik eden Bakan Kurum, "COP16 ve COP29’da alınan kararların uygulanması noktasında birlikte çalışarak, sürdürülebilir bir gelecek için güçlü adımlar atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

        EMLAK KONUT, TECRÜBESİNİ SUUDİ ARABİSTAN’A DA TAŞIYACAK

        Bakan Kurum son görüşmesini Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail ile gerçekleştirdi. Görüşmede Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi (NHC) arasında mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmayla stratejik bir adımın daha atıldığına vurgu yapan Bakan Kurum, Emlak Konut’un tecrübesini Suudi Arabistan’a taşıyacağına dikkat çekti. İki ülke arasındaki iş birliklerinin her geçen gün daha da ivme kazandığını belirten Bakan Kurum, "Bugün burada, dostluğumuzun ve iş birliğimizin ne kadar derin ve güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Attığımız her adım, yalnızca ülkelerimiz için değil, bölgemizin ve dünyanın geleceği için de önemli bir mesaj niteliğinde" dedi.

        "TÜRKİYE, COP31 SÜRECİNE LİDERLİK ETMEYE HAZIR"

        Türkiye’nin COP31 başkanlığına adaylığının bölge için de çok kıymetli olacağına işaret eden Bakan Kurum şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanımızın da defalarca vurguladığı gibi, Türkiye COP31 başkanlığı ve ev sahipliği için tüm hazırlıklarını tamamlamış, bu sürece liderlik etmeye hazırdır. Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeşil dönüşüm için bir köprü oluşturma kapasitesi, yalnızca bir sözle değil, somut projelerle desteklenmiş bir vizyondur. Ülkemiz, teknoloji ve finansman paylaşımı noktasında adaletin sağlanması ve kırılgan bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasına destek verilmesi konularında kararlıdır. Bu doğrultuda, ülkenizin de desteğiyle COP31’i ortak bir başarı hikayesi olarak hayata geçirmeyi arzuluyoruz."

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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