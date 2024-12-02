Bakan Kurum: Türkiye, COP31 sürecine liderlik etmeye hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı’na katılmak için gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir dizi görüşmelerde bulundu. Bakan Kurum ilk olarak Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Saldan Odontuya ile görüştü. İki ülke arasındaki iş birliği projeleriyle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede Bakan Kurum, Moğolistan'ın 2026’da yapılacak COP17'ye ev sahipliğinin önemine değindi.

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Bakan Kurum, "İklim eylemini güçlendirmede köprü olma hüviyetine sahip ülkemiz, tüm ülkelerin adil teknoloji ve finans paylaşımına erişimi konusunda kararlı; kırılgan bölgelerin sürdürülebilir, kapsayıcı ve şeffaf bir şekilde desteklenmesini önemsemektedir. Bu çerçevede Türkiye gerek lojistik gerekse insan kaynağı olarak da COP31 için hazırdır" dedi.

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"AZERBAYCAN İLE GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Bakan Kurum daha sonra Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüştü. Azerbaycan’ın geçen ay Bakü'de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'nin başarısını da tebrik eden Bakan Kurum, "COP16 ve COP29’da alınan kararların uygulanması noktasında birlikte çalışarak, sürdürülebilir bir gelecek için güçlü adımlar atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.