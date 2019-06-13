Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nda başvuru süresinin iki gün kaldığını belirterek, yatırılan bedelin toplam 19 milyar 300 milyon lira olduğunu söyledi.

Bakan Kurum'un açıklaması şu şekilde;

İmar Barışında ödeme süresi 30 Haziran'da tamamlanıyor. Vatandaşlarımızın o güne kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Kaçak yapılara izin vermeyeceğiz,. İmar Barışı'nda yatırılan bedel 19 milyar 300 milyon lira. Bunun ikinci aşamaları var. Kat mülkiyetine geçecekler. Sürede uzatma olmayacak. Vatandaşımızın bu süreçten faydalanması gerekiyor. Vatandaşımız 30 Haziran'a kadar başvuru yapsın

En son Rize Fırtına vadisinde 21 adet kaçak bina tespiti yapıldı ve yıkımı gerçekleştiriliyor. Değişik illerde 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Tebligatları yapılıyor. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılara ilişkin kararlı duruşumuzu tüm illerimizde sergileyeceğiz.