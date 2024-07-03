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        Haberler Gündem Politika Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz | Son dakika haberleri

        Bakan Kurum: İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni görevinin ilk gününde Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kurum, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yegane önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 19:18 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:46
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        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

        Yegane önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var. Bugün ekibimizle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantımızı gerçekleştirdik. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah’ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak

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        #Murat Kurum
        #Depremzedeler
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