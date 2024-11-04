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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kurum GYODER zirvesine katılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kurum GYODER zirvesine katılacak

        19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi için geri sayım başladı. 6 Kasım 2024 tarihinde Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek zirve, tüm sektöre 'Yeniden Başlat' mesajını iletecek. Zirvenin açılış konuşmasını yapacak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sektöre yönelik önemli mesajlar paylaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:43
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        Bakan Kurum GYODER zirvesine katılacak
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        GYODER tarafından bu yıl 19.’su gerçekleştirilecek GYODER Gayrimenkul Zirvesi için geri sayım başladı.

        6 Kasım 2024 tarihinde Rixos Tersane İstanbul’da ‘Yeniden Başlat’ ana temasıyla gerçekleştirilecek olan 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nin açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapacak.

        GYODER Başkanı Neşecan Çekici ve Rixos Otelleri ve Tersane İstanbul Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin de açılış konuşmalarını yapacağı 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde alanında uzman konuşmacılar, sektördeki gelişmeleri, yenilikçi yaklaşımları ve geleceğe dair öngörüleri paylaşacak.

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        MAHFİ EĞİLMEZ’DEN 2025 VİZYONU

        GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan ve tarihçi-yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan 'Yeniden Başlat' temalı bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından zirvede ekonomist yazar Dr. Mahfi Eğilmez, "2025: Ekonomiye Bakış" başlıklı bir konuşma yapacak.

        Zirvede Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Gayrimenkulde Tek Ses - Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin" başlıklı oturumda GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli ve AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı yer alacak.

        Öğleden sonraki oturumlarda Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün birlikte gerçekleştireceği 'GYO'larda Düzenleyici Bakış Açısı' söyleşisi yer alacak. Ardından 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ödül Töreni' ve 'GYODER Kente Dokunan Tasarımlar Öğrenci Yarışması Ödül Töreni' düzenlenecek.

        GAYRİMENKULÜN 4P’Sİ

        ULI Danimarka Ülke Başkanı ve ULI Living Concepts Ürün Konseyi Kurucu Ortağı Jack Renteria 'Yeni Nesil Yaşam Biçimleri' başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

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        Danışman, Yeminli Mali Müşavir Ersun Bayraktaroğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek 'Gayrimenkulün Yeni 4P'si: Geleceğin Hikayesi' başlıklı oturumda ise Mimarlar Kurucu Ortağı Han Tümertekin, EurAsia Proptech Initiative Kurucusu Mete Varas, Kalyon Kentsel İcra Kurulu Üyesi Gökhan Yıldız, Yirmibirgram Kurucu Ortağı Onur Yanık yer alacak.

        İŞ GÜCÜ RAPORU MASAYA YATIRILACAK

        İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hepşen moderatörlüğünde düzenlenecek 'Sektörde Nitelikli İş Gücü: İstihdamı Şekillendirmek' panelinde YTÜ Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhat Başdoğan, Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi BETAM Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Ozan Bakış ve İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü ve Kurucusu Can Selçuki konuşmacı olarak yer alacak. Panelde, GYODER ve Bahçeşehir Üniversitesi (BETAM) birlikteliği ile yürütülen İş Gücü Raporu’nun lansmanı yapılacak.

        Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen moderatörlüğünde yapılacak 'Gayrimenkulde Finansal Dönüşüm' panelinde SPK Kurumsal Yatırımcılar Daire Başkanı Funda Uyar Geneci, Foneria PYŞ Yönetim Kurulu Üyesi Berna Yiğit Sevindi ve Garanti BBVA Konut Finansmanı Satış Müdürlüğü Direktörü Songül Yeşilçimenli katılacak.

        Zirvenin finalinde katılımcıları keyifli bir yolculuğa çıkaracak olan teknoloji dünyasının ünlü ismi Serdar Kuzuloğlu, ilgi çekici sunumu 'Geleceğin Çatısı Altınd' ile sahnede olacak.

        "YENİDEN BAŞLAMA ZAMANI"

        GYODER Başkanı Neşecan Çekici zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yıl zirvemizin ana temasını kararlı bir çağrıda bulunmak üzere ‘Yeniden Başlat’ ifadesine odakladık. Sadece Türkiye’miz değil dünya da sürekli bir değişim içerisinde. Alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız ve hatta hayallerimiz her gün yeniden tanımlanıyor. Biz de bu değişim dalgasını yakalamalı, sektör olarak 'yeniden' kelimesini rehberimiz kılmalıyız. Hatalarımızdan dersler çıkarmalı, gayrimenkulün yeniden kalkınmanın öncüsü olduğu bir yol çizmeliyiz. Şimdi, geçmişin gücüyle geleceğe yürümek, yarının gayrimenkulünü bugünden inşa etmek için, 25. kuruluş yılımızda yeniden başlama zamanı" diye konuştu.

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