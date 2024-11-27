Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili ile görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u kabul etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlık'ta gerçekleşen kabulde, Esenyurt ilçesindeki şehircilik hizmetleriyle ilgili konuların ele alındığı ifade edildi.
Kurum, "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'u kabul ederek ihtiyaçları konuştuk. İlçemizin gelişimi için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.