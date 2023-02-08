Bakan Kurum, depremzedenin enkaz altından kurtarılmasına tanıklık etti

Bu sırada bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kurtarma operasyonunu takip etti, ekibi alkışlayarak kutladı.

Bakan Kurum, daha sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.