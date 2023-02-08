Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kurum, depremzedenin enkaz altından kurtarılmasına tanıklık etti - Öne çıkan haberler

Bakan Kurum, depremzedenin enkaz altından kurtarılmasına tanıklık etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 61 yaşındaki Ahmet Kurt, 65 saat sonra enkazdan çıkarılırken bu anlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tanıklık etti.

Giriş: 08.02.2023 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kurum, depremzedenin enkaz altından kurtarılmasına tanıklık etti - Öne çıkan haberler
AA

Nurdağı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Yılmaz Apartmanı enkazından canlı ihbarı alınca alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin mücadelesi sonucu 61 yaşındaki Ahmet Kurt, depremden 65 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

Isı battaniyesine sarılan depremzede, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu sırada bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kurtarma operasyonunu takip etti, ekibi alkışlayarak kutladı.

Bakan Kurum, daha sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı
Vali Gül:
Vali Gül: "Provokatif paylaşımlara yasal işlem yapılacak"
Adıyaman'da son durum ne?
Adıyaman'da son durum ne?
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.