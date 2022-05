HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Bugün sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında açıkladılar. İstanbulumuzun fethinin 569. yıldönümünde İstanbul'un akciğeri olabilecek bu millet bahçemizi inşallah aziz milletimize armağan edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han ilk çevre nizamnamesini yazan padişlarlardan bir tanesi. Bizim atalarımız İstanbul'dan dünyaya yayıldığımız, nam saldığımız, yardıma el uzattığımız atalarımızın bize emanet ettiği kutlu şehir. Biz İstanbul'a gözümüz gibi bakıyoruz. İstanbul'da vatandaşlarımız için milletimiz için yapılması gereken herşeyin en iyisini hesap ediyouz. İstiyoruz ki, daha yeşil olsun, trafik sorunu çözülsün, insanların gelecekle ilgili kaygısı olmasın. Cumhurbaşkanımız çevreci bir lider. Burada da 2013 yılından beri konuşulan bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız milletle paylaştığında, o gün basın yayın organları hakikaten bunu yapacak mısınız diye şaşırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımız pistin birini tutacağımızı kalan alanı milletimize armağan edeceğimizi söylediler. En büyük halkçılık bu değil midir? Millete açıyorsunuz. Gençlerin, kadınların, tüm halkımızın olduğu yerde halkımıza bu alanı armağan ediyorsunuz. Devrimcilikse eğer şehrin göbeğinde konut, ticaret imarına açmadan, bu alanı şehre, vatandaşa hizmet için proje geliştiriyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz hayali, atalarımızdan miras kalan değerleri gelecek nesillere aktarıyorsunuz. Ağaç dikeceğiniz proje. Kıraathane, müze, sanat atelyeleri, afette toplanma alanı. İçinde gençlerin çocuklaın cıvıltılarıyla herkesin bir arada olacağı millet bahçesini projelendiriyorsunuz. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapacağız dedi sayın Cumhurbaşkanımız.



Sayın Kılıçdaroğlu 'Burayı ranta açacaklar, Atatürk Havalimanı yıkılıyor, buralar Katar'lılara satılacak. Burayı yıktırmayız, yapanı tehdit ederiz, buraya gelenlerden hesap soracağız' diyor. Böyle bir söylem var mı? Eleştirebilirsiniz, ama eleştirinin bir sınırı vardır. Atatürk istismarı üzerinden eleştiri yapamazsınız. Bu proje halkın beğenisine sunulmuş, halk kabul etmiş. Yüzde 52,5 oy almış sayın Cumhurbaşkanımızın söyleyip de yapmadığı bir şey var mı? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Beh şehrieminim bana sorulmadı' diyor. Peki mevzu Haliç'in temizlenmesi olunca, oraa insanların nefes alamadığı Haliç'ten bugün insanların gezebildiği bir Haliç oluştu. Yeşilse, iklim değişikliğiyle mücadele ise yeşillendirmemiz gerekiyor. Şehrin içinde yeşil alanları, ormanlarınızı arttırmanız gerekiyor. Şu an 17,5 milyon metrekare yeşil alan projesi yapıyoruz İstanbul'da. Dikili ağacınız olmayacak, bugün geleceksiniz bizi eleştireceksiniz. Nereden alıyorsunuz bu yetkiyi? Burası Türkiye'nin ilk havalimanı. 1 milyon ton karbondioksit emisyonu vardı. Şu an 75 bin tona düşmüş. Bu bölgede sabah uçak seslerinden uyuyamazdınız. Orada milyonlarca insanımız yaşıyor. Gürültü ve hava kirliliğinden, trafik probleminden sıkıntılar çekiyor. İşte THY ile bugün konuştuk. Buradaki bekleme süreleri azaldı. Hava ve gürültü kirliliği azaldı. Şehrin içindeki en kıymetli yeri vatandaşa açıyorsunuz. Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği havalimanını bitirmişsiniz. Burada her türlü hizmeti veriyoruz. Bir eksiklik var mı? Uçamama ve alınan hizmet noktasında bir eksiklik var mı?



Dünyanın en güzel havalimanlarıdan birini yapıyorsunuz, 132 bin ağaç dikiyorsunuz. Muhalefet buna karşı çıkıyor. Dün Gezi'de bir tane ağaç kesildi diye karşı çıkan CHP zihniyeti, buraya 132 bin ağaç dikiyoruz, buna da karşı çıkıyor. Eleştirmek en doğal hakkınız ama proje yapmazsanız hata da yapmazsınız. Biz kaldırımda türkü söyleyerek gezmiyoruz. Otobanın ortasında gidiyoruz, gürültüleri duyuyoruz, onlardan etkilenmeden gidiyoruz. İş yaparken hata da yapabilirsiniz. Biz iş yapıyoruz, üretiyoruz, milletimize sözümüzü tutuyoruz, Marmaray, Osmangazi dedik bitirdik. 81 ile üniversite dedik bitirdik. Şimdi Atatürk istismarı yapıyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in adını ağzına almayanlar şimdi bize Atatürk istismarı yapıyorlar. AKM'ye Atatürk ismi koyan biz değil miyiz? Paralara İnönü'nün resmini kim koydu?



Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucumuzu, ilk cumhurbaşkanımızın ismini 20 yıllık AK Parti iktidarı olarak nereden kaldırdık? Atatürk'ü, ecdadımızı başımızın üstünde tuttuk. Bu istismarın üstünden kimse kazanamaz. Milletimizin değerleri üzerinden bir şey yapmayalım. Biz Ankara'da Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında yapılmış bütün binaları koruduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağzınıza alamayacaksınız, sonra gelip, projemizi eleştirmeye kalkacaksınız. Biz Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapıyoruz. Pistimizin bir tanesi duruyor. Afet anında uçaklar inecek. Orada pandemi hastanesi yaptık. Ambulans ve uçaklar buraya hizmet verecek. Allah göstermesin olası bir afet anında pistimiz hizmet verecek. Burada Atatürkümüzün ismi hem millet bahçesi hem de Atatürk havalimanı olarak devam ediyor zaten. Biz buranın ismini değiştirdik demedik ki. Maalesef belli değerlerimiz üzerinden bu siyaseti yapmayı bırakmalıyız. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını, şanını koruyoruz. Her yerde yaşatmaya gayret gösteriyoruz.





