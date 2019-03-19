Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Finans Masası'nda gündeme dair açıklamalarda buldu. 50 bin konuta 250 bin başvuru yapıldığını açıklayan Bakan Kurum "6 Mart ‘tan itibaren başvuruları almaya başladık. 388 liradan başlayan konutları vatandaşların talebine sunduk. 50 bin konuta 250 bin başvuru geldi. 250 bini talebe göre artırma ihtimalimiz olacak. Çok başvuru olursa noter huzurunda kura çekeceğiz" dedi.



Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- (Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz.



- (İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız.



- Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim.



- Kurum, 391 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçiye kiralandığını, en çok kiralamanın Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldığını söyledi.

- Kentsel dönüşümde olayı projeyi yerinde çözmek zorundayız. Ataşehir’de 3 mahallede kentsel dönüşüm toplantısı yaptık. Vatandaşlar mutlu ayrıldılar, ikna ettiklerini düşünüyorum.

-Mamak’ta uzun zamandır süre gelen kentsel dönüşüm projesi vardı, temelini atacağız.

-300 bin liralık eve 300 bin liradan aşağı teklif etmiyoruz. Dairelerin değeri kaybolmuyor.

"10,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ İMAR BARIŞINDAN İSTİFADE ETTİ"

-İmar Barışı’nda 13.5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz. Yapı stokuna ilişkin tespitler yapacağız. Riskleri analiz edeceğiz. 10.5 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Bir çoğunun elektrik, su, doğal gaz problemi vardı. Mülklerini ipotek gösteremiyorlardı. Bunları aştık. Çok olumlu gidiyor. Kültürel alanlarda imar barışını sabote eden vatandaşlarımız oldu. Biz hem özel çevre koruma bölgesinde hem doğal sit alanlarındaki yapıların durumlarını takip ediyoruz. Kesinlikle tarihimize kültürümüze doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine imkan vermeyeceğiz.

- Mogan’dan 3.5 milyon metreküplük dip çamurunu temizledik. Mogan Gölü etrafında çok büyük bir millet bahçesi projelendiriyoruz.



- Bakan Kurum, peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı.



- Ankara AKM Millet Bahçesi 2020 yılında hizmete açılacak



- (Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı.



SOSYAL KONUTA 250 BİN BAŞVURU



- Tüm Türkiye çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut yapacağımızı söylemiştik. İlk etabı 50 bin sosyal konuttu. 62 ilimizde sosyal konutlara ilişkin süreci başladık. 6 Mart ‘tan itibaren başvuruları almaya başladık. 388 liradan başlayan konutları vatandaşların talebine sunduk. 50 bin konuta 250 bin başvuru geldi. 250 bini talebe göre artırma ihtimalimiz olacak. Çok başvuru olursa noter huzurunda kura çekeceğiz. Önümüzdeki süreçte gelen talebin 250 binin üzerinde olması halinde karşılamaya çalışacağız. O sayıyı artırma yönünde adımlar atacağız. Sektörü ilgilendiren kısımlara da destek olacağız.



LPG'Lİ ARAÇLARA KAPALI OTOPARK İZNİ



LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin, nisandan itibaren hayata geçeceğini bildiren Bakan Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.



EMLAK KATILIM BANKASI 21 MART'TA FAALİYE BAŞLAYACAK



Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıklayan Kurum, (Emlak Katılım Bankası) İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak." dedi.



- QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldı



- Bugüne kadar 19 bin inşaattan alınan 561 bin çipli beton numunesinin denetimi gerçekleştirildi.



- "Sıfır Atık" uygulamasıyla zincir marketlerdeki poşet kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağlandı



