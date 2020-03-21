Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı yeni mesajında, "Bizler sahada önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" çağrısı yatı.

Koca şu ifadeleri kullandı:

Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum.