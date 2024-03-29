Bakan Koca: Seçim öncesi lösemi hastaları suistimal ediliyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Koca, hastaneyi ziyareti sırasında lösemi hastası çocuğu olduğunu belirten bir vatandaşla sohbet etti. Bakan Koca’nın yanına gelerek LÖSEV’e ait Lösante Hastanesi ile ilgili dileklerini belirten kadına yanıt veren Koca, “Diyorsunuz ki, lösemili çocuklarımız için yatak sayısı artmalı bu çocuklarımıza yeterli imkan ve yatak ortamı sağlansın istiyorsunuz öyle değil mi? Lösemili bu hastalar için de olması gereken branşlarda hekim olmasını istiyorsunuz, talep bu.ö dedi. Kadın, ‘evet talebimiz bu’ yanıtını verdi. Koca konuşmasının devamında, “Bununla ilgili 75 yatakken 200 yatağa ben çıkardım. 200 yatağa çıkarırken lösemili hastalarımız için olması gereken çocuk endokrinolojisi, hematolojisi dahil olmak üzere 70’e yakın hekim kadrosu, uzman kadrosu tanımlandı. Yatak 75’ten 200’e de çıkarıldı. Kemik iliği yatağı 28, 52 yoğun bakımı yatağı, çocuk yoğun bakımı da yok. Dedik ki diğer yataklara da 120’ye yakın yatak da servis yatağı. Bundan sonrası için 400’e kadar, kemik iliği için, yoğun bakımı, çocuk yoğun bakımı dahil olmak üzere çocuklarımız için ne kadar yatak isterseniz biz vermeye hazırız, Lösemi hastalarımız için gereken çocuk hematoloğu, endokrinolog, hangi branşlar isteniyorsa vermeye hazırız, dedik" şeklinde konuştu.

REKLAM “SİZLERİN GÜNDEMİNE SİZLERİ İSTİSMAR EDEREK TAŞINIYOR" Koca, “Bakın 3 aydır gündemde, sizlerin gündemine sizleri istismar ederek taşınıyor. Ben söyleyeyim taşınıyor. 3 aydır bakanlığa çocuk veya erişkin kemik iliği yatağı veya yoğun bakım yatağı bakanlığa olmuş mu? İlgili vakfın, bakanlığa çocuk veya erişkin kemik iliği yatağı veya yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakımı yatağı için talepte bulunulmuş mu? Bulunulmamış. Peki 3 aydır, niye sizler bir şekilde bu gündemle meşgul ediliyorsunuz? Niye her defasında seçim öncesi sizler bu şekilde gündemle meşgul ediliyorsunuz? Ben diyorum ki sizleri istismar etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Kimse kendisini devletten büyük görmesin" diye konuştu.

“BİZDEN KADIN DOĞUM VE DİĞER HİZMETLER İÇİN YATAK İSTENİYOR" Koca, “İkincisi, biz normalde bu yaklaşımı vakıf veya özel hastaneler bizden lösemili için yatak veya yoğun bakım talebinde bulunduklarında mevzuat neyse, mevzuat çerçevesinde bir başka yeri kapatmak şartıyla, biz size izin verebiliriz diyoruz. LÖSEV’e biz o 75 yatağı 200’e çıkarırken devamında da 400’e çıkarmayı söylerken çocuklarımızın kemik iliği yatağı ve çocuk yoğun bakımı talepleri için biz yapmaya hazırız dedik ve başkasına tanımadığımız ayrıcalığı tanıdık. Buna rağmen bizden herhangi bir çocuklar için talebi olmadığı halde sizlerin gündemine sokulması ve bir çok yerde haber ve yazılar yazdırılmasının anlamı nedir? Niye istismar ediliyor? Diğer hasta grubu için, kadın doğum ve benzeri, özellikle hasta grubu için yatak talebinde bulunulması doğru bir şey mi? Onunla ilgili ben zaten 120 yatak verdim, 200’e tamamladık. Yani şuan 200 yatak lösemi hastaları için kullanılmıyor, 28 kemik iliği, 52 yoğun bakım yatağı var gerisi servis yatağı. Bizden servis yatağı isteniyor, kadın doğum ve diğer hizmetler için" şeklinde konuştu.

“LÖSEMİLİ HASTALARIMIZ İÇİN TALEPTE BULUNULURSA VERECEĞİMİZİ SÖYLEDİK" Koca, “Ben ilk günden itibaren 5 yıl önce dedim ki, bu 200 yatağı, bakın 28 kemik iliği, 52 yoğun bakım. Bunun dışında 120’ye yakını da servis yatağı, diğer hastalar da gerektiğinde yatabilir ve lösemi hastalarımız için gerekli olan branşları da verdik. Eğer lösemi hastalarımız için yeni bir yatak talebi olursa, kemik iliği yatağı ve yoğun bakım talebi olursa bununla ilgili branşlardan da talepte bulunurlarsa; kadın doğum ve benzerini bizden istemesinler, zaten biz vereceğimizi söyledik diyorum. Bununla ilgili yazılı bir şey, kemik iliği yatağı ile ilgili bir yazı da yok" dedi. Kadın, “Bizler istismar edilmiyoruz, daha öncelerden beri destek alan aileleriz. Kadın doğum da olması gerekmiyor mu orada?" dedi.

“MAKSATLI BİR YAKLAŞIM OLDUĞUNDAN ENDİŞE EDİYORUM" Koca, “Kadın doğum var zaten. 200 yatağın 28’i kemik iliği yatağı, niye lösemi hastaları için istenmiyor da? Kadın doğum ve benzeri diğer branşlardan isteniyor? Bizden talebiniz ne veya medyaya söylenen ne? ‘Lösemi hastalarımız için yatak verilmiyor, lösemide başarımız şu kadar niye verilmiyor?ö Ben de diyorum ki, ‘niye lösemi hastaları için yoğun bakımı ve kemik iliği yatağı istemiyorsunuz kadın doğum ve benzeri normal hastalar için yatak istiyorsunuz? Eğer normal hastalar için istiyorsan mevzuata tabisin. Öbüründe de yine mevzuat, burada da yine 5 yıldan beri bir ayrıcalık tanıyoruz. Her dönem, bunu söylemek istemiyorum ama söylemek zorundayım. Seçim öncesi 2-3 ay lösemi hastalarını gündemde tutmak, maksatlı bir yaklaşım olduğundan endişe ediyorum" dedi.