Bakan Koca: Salgınının son günlerindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk resmi yurt dışı programını Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile makamında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren ikili görüşme sonrasında, 2022- 2023 yıllarını kapsayan 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği ve Yol Haritası' protokolü imzalandı.
Eylem planının hayata geçirilmesi için Ortak Çalışma Grubu kuruldu. Bakan Koca, imzalanan eylem planıyla mevcut iş birliğine yeni bir ivme kazandıracaklarını kaydetti. Koca, "Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın İlham Alivey cenapları arasındaki güçlü dostluk ve ortak çalışma isteği, bakanlıklar arasındaki ilişkilerimizin olumlu yönde seyretmesine büyük katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.
"SALGININ SON GÜNLERİNDEYİZ"
Bakan Koca, salgın döneminde çok önemli işler yaptıklarını ifade ederek, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz."
TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİSİ
"Güçlü sağlık alt yapımız ve görevine kendini adamış sağlık çalışanlarımız bu süreçte en önemli destekçilerimiz olmuştur. Yerli aşımız Turkovac ile birlikte dünyada kendi aşısını üreten öncü ülkelerden birisi olmanın haklı gururunu da yaşıyoruz. Aslında bu gurur iki kardeş ülkenin, bir milletin yani hepimizin. Bu vesileyle Turkovac aşısının Faz- 3 çalışmalarının Azerbaycan'da gerçekleştirilmesine ilişkin göstermiş olduğunuz yakın iş birliğinden dolayı size ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
Konuk Bakan Musayev ise ilk yurt dışı seyahatinde Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek "Pandemi döneminde bize gösterdiğiniz büyük destek için teşekkür ediyorum. Bu ağır günlerde kardeş desteğini unutmayacağız" dedi.
Musayev ayrıca, ülkesinde yürüttükleri Turkovac çalışmasının iyi neticeler vereceğinden emin olduğunu ifade etti. Görüşmenin ardından imza töreni düzenlendi.
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