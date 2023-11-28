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        Haberler Sağlık Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz

        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:44
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        Bakan Koca: Gazze'den bir grup hasta daha getirmek için çalışıyoruz
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu.

        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Sahra Hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

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