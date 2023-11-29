Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Bakan Koca duyurdu: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

        Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti. Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 01:05 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Koca duyurdu: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı.

        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli." ifadelerini kullandı.

        Koca, paylaşımında bebeğin fotoğrafına da yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri
        #Hatay
        #Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Habertürk Anasayfa