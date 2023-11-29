Bakan Koca duyurdu: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti
Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti. Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli." ifadelerini kullandı.
Koca, paylaşımında bebeğin fotoğrafına da yer verdi.