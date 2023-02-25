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Haberler Sağlık

Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor

Bakan Koca, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor" dedi

Giriş: 25.02.2023 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor
Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde aşılama' açıklaması
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde yaralananlar ile enkazda görev yapan personelin tetanos riskine karşı aşılandığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar" dedi.

Bakan Koca, aşılama çalışması yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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