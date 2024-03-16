Bakan Koca'dan yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme açıklaması

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Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de yaptığı incelemelerin ardından yan dal mecburi hizmetle ilgili düzenleme yaptıklarını da ifade ederek, "Özellikle ana dal uzmanlığının ardından yan dal uzmanlığını kazandıktan hemen sonra başlayabilmeyi ve devamında olan mecburi hizmetle ilgili sorumluluk taşımamayı, bu mecburi hizmetin kaldırıldığı bir düzenleme önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Meclis açıldığında gündeme gelmiş olur." diye konuştu.

Yan dallarda uzmanlaşmayı cazip hale getirmek için bir düzenleme yapmayı planlıyoruz: Hâlihazırdaki uygulamada, hekim, yan dal uzmanlığını kazandıktan sonra, öncelikle, yaptığı ihtisasın gerektirdiği mecburi hizmetin yarısını tamamlamak zorunda. Bu mecburi hizmeti kaldırıyoruz.… pic.twitter.com/hchaexQ5oj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2024

MECBURİ HİZMET NE OLACAK?

Şu an yan dal uzmanlığı kazanıldığı takdirde mecburi hizmetin yarısı tamamlandıktan sonra başlanabildiğini anlatan Bakan Fahrettin Koca, hayata geçirmek istedikleri düzenlemeyle yan dal uzmanlığına ana dal uzmanlığından sonra başlanabileceğini ve sonrası için kalan mecburi hizmetin kaldırılacağını ifade etti.