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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme açıklaması

        Bakan Koca'dan yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme açıklaması

        Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatında incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili yapılacak düzenlemelerle ilgili önemli bilgiler verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 20:45 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:45
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        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
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        Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de yaptığı incelemelerin ardından yan dal mecburi hizmetle ilgili düzenleme yaptıklarını da ifade ederek, "Özellikle ana dal uzmanlığının ardından yan dal uzmanlığını kazandıktan hemen sonra başlayabilmeyi ve devamında olan mecburi hizmetle ilgili sorumluluk taşımamayı, bu mecburi hizmetin kaldırıldığı bir düzenleme önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Meclis açıldığında gündeme gelmiş olur." diye konuştu.

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        MECBURİ HİZMET NE OLACAK?

        Şu an yan dal uzmanlığı kazanıldığı takdirde mecburi hizmetin yarısı tamamlandıktan sonra başlanabildiğini anlatan Bakan Fahrettin Koca, hayata geçirmek istedikleri düzenlemeyle yan dal uzmanlığına ana dal uzmanlığından sonra başlanabileceğini ve sonrası için kalan mecburi hizmetin kaldırılacağını ifade etti.

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        #Fahrettin Koca
        #yan dal hizmetleri
        #mecburi hizmet
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