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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan kurban eti uyarısı | Sağlık Haberleri

        Bakan Koca'dan kurban eti uyarısı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:38 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:08
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        Bakan Koca'dan kurban eti uyarısı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımında, Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan'ın, kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerinin olduğu videoya da yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

        "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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