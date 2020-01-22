Bakan Koca'dan grip açıklaması!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı" açıklamasında bulundu.

Koca, "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"İLAÇ SIKINTIMIZ YOK"

Şubat ayında ilaç fiyatlarında yapılacak güncelleme nedeniyle bazı ilaçlara ulaşılamadığı iddiası üzerine "İlaç sıkıntımız yok" diyen Bakan Koca, şunları söyledi: "Piyasada bulunan ilaç sayımız 7 bin 681. Bugün FDA'in ya da Avrupa İlaç Ajansı'nın sitesinde en az 120-150 ilacın eksik olduğunu görürsünüz. Bir çok sebebi olabilir ama anlık, dönemsel talep artışları olabilir. Yer yer fiyat sorunları, hammadde sorunları yaşanabilir. Türkiye'de ise 7 bin 681 kalem ilacın piyasada olduğunu ve şu an piyasada olmayan ilacın bile (ruhsatı almamış ama hasta için faydalı olduğunu söyleyen hekimin reçetelendirdiği yeni nesil ilaçlar) yurt dışından tedarik edebilirliğimiz söz konusu. Geçen yıl 2019 içi ruhsatı olmayan ilaç için toplam harcanan 3.2 milyar TL oldu."

FİYAT DÜZENLEMESİ ŞUBAT 20'DE GEÇERLİ OLACAK

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşımızın hem ilaca erişiminde hem bu anlamdaki var olabilecek piyasada ruhsatı olmayan ilacı bile tedarik etme noktasında son derece katı davranıyoruz, bu anlamda elimizdeki tüm imkanları vatandaşımız için seferber ettiğimize örnek olsun diye söylüyorum. İlaç Takip Sistemi kendi yazılımımız, üreticiden vatandaşa kadar bu zinciri çok rahatlıkla takip edebiliyoruz."

Bakan Koca, "Her yıl Şubat 15'te bir fiyat düzenlemesi (ilaç) yapılır. Şubat'ın 20'sinde de geçerli olur. Bu anlamda Euro kuru üzerinden geçen yıla kadar yüzde 70'di. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın yayımladığı bir kararnameyle bir önceki yılın Euro kurunun yüzde 60'ı olarak uygulanmış oldu. Geçen yıl bunu uyguladık. Yüzde 26.2 gibi bir zam yapılmıştı. Bu yıl için de yine benzer şekilde bir önceki yılın Euro kuru üzerinden yüzde 60'ı hesaplanarak Şubat 15'de bunu bildirmiş olacağız ve ayın 20'sinde de geçerli olacak.

İlaç Takip Sistemi yakın takibimizi kolaylaştırdığı için bu anlamda biz firmalarla, depolarla, eczanelerle yaygın denetim ekiplerimiz de devrede, sahadalar. Vatandaşımızın ilaçsız kalmaması, istismar edilmemesi noktasında her türlü hassasiyeti gösterdiğimizden emin olabiliriz. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşatmama noktasında kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.

BAKANLIK'TAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsüne ilişkin, şunları kaydetti: "Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var."

"TERMAL KAMERA DAHİL BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Bugün Bakanlıkta virüs ile ilgili bir risk değerlendirme toplantısı yapılacağını ifade eden Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık" şeklinde konuştu.