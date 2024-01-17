Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür

Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür

REKLAM advertisement1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür etti.

"KAR KIŞ DEMEDEN SAĞLIK"

Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 43 kilometre mesafedeki mezrada yaşayan bir aile, 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebiyle 112'yi aradı. Çığ tehlikesine rağmen yollar açıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı. Teşekkürler arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık."

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine 43 km mesafedeki mezrada yaşayan bir aile, 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebi ile 112’yi aradı. Çığ tehlikesine rağmen yollar açıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı. Teşekkürler arkadaşlar. Kar kış demeden… pic.twitter.com/uLJIWBJyYk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2024