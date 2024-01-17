Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'de çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeğin sağlık çalışanlarınca hastaneye ulaştırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür etti.
"KAR KIŞ DEMEDEN SAĞLIK"
Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 43 kilometre mesafedeki mezrada yaşayan bir aile, 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebiyle 112'yi aradı. Çığ tehlikesine rağmen yollar açıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı. Teşekkürler arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık."