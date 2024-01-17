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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür

        Bakan Koca'dan çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'de çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeğin sağlık çalışanlarınca hastaneye ulaştırılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 09:57 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:57
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        Bakan Koca'dan teşekkür! Çığ tehlikesine rağmen kurtardılar
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çığ tehlikesine rağmen 7 aylık bebeği hastaneye ulaştıran sağlıkçılara teşekkür etti.

        "KAR KIŞ DEMEDEN SAĞLIK"

        Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 43 kilometre mesafedeki mezrada yaşayan bir aile, 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebiyle 112'yi aradı. Çığ tehlikesine rağmen yollar açıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı. Teşekkürler arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık."

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