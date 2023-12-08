Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde bulunan Ambulans Müzesi'ni paylaşarak; "Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli" ifadelerini kullandı
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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yılları kateden ambulanslar İnegöl Devlet Hastanesi Ambulans Müzesinde. 1. Dünya Savaşı zamanında kullanılan bisiklet ambulanstan günümüze dek kullanılan farklı kategorilerdeki ambulansları müzemizde görebilirsiniz. Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli."
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Bakan Koca’nın görüntülerini paylaştığı “İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi”, tarihi ambulansları, yüzlerce yıllık belge ve canlandırmalarıyla hastaneye gelenlerin ilgisini çekiyor.
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Hastane girişindeki alana kurulan ve sağlık tarihi, eski ambulansları ile oyuncak ambulanslarıyla hastaların stresini azaltması amaçlanan müze, farklı ayrıntılarıyla ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.
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