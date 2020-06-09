Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı esnasında sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?