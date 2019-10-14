Türkiye'nin, Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Fransa'da olan Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk'i telefonla arayarak milli duruşundan dolayı tebrik etti.

Sosyal medya hesaplarından da tepki gösteren Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, "St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim." mesajını paylaştı.

Milli maç sonrası Türkiye’ye dönecek olan Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin'i yarın makamında da kabul edeceğini belirtti.