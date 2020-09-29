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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın büyük bir hızla dijitalleştiğine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu salgın koşullarında, son 6 ayda bilgi ve iletişim altyapılarının öneminin daha da arttığını anlattı.

Özellikle sesli ve görüntülü arama, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma uygulamaları, video konferans toplantıları, e-sağlık uygulamaları, e-Ticaret ve e-Devlet uygulamaları kullanımı önemli ölçüde yaygınlaşırken sosyal ve ekonomik hayatın, bilgi ve iletişim altyapılarına daha fazla bağımlı hale geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 51, mobil abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 56 arttı. Güçlü haberleşme altyapımızla operatörlerimiz, tüm trafik artışlarını karşılayarak vatandaşlarımıza kesintisiz iletişim sunmaya devam etmektedir. Diğer yandan vatandaşlarımızın artan zorunlu iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler de üretmekteyiz."

Karaismailoğlu, salgın döneminde Bakanlık olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bu sayede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine destek oluyoruz. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Salgın döneminde bilgi ve iletişim altyapısında eğitim, sağlık, bankacılık ve enerji olmak üzere kritik altyapıların hizmet sürekliliğini sağlamak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi üzerinden anlık olarak trafikleri takip ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Siber vatanımızda da gözetimimizi ve hakimiyetimizi büyük bir hassasiyetle sürdürmekteyiz. Son 6 ayda, Kovid ve korona konulu, zararlı yazılım ve oltalama türündeki siber tehditlerle ilgili birçok önleyici faaliyeti yerine getirmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede Kovid-19 ile alakalı 42 adet zararlı yazılım tespiti, 420 komuta kontrol merkezinin engellenmesi, 71 sahte video konferans uygulamasının tespiti ve engellenmesi, uzaktan yönetim servisleri ve ara yüzleri ile ilgili toplamda 5 bin 879 zafiyetin tespiti ve kapattırılması, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir."

Karaismailoğlu, AUS'a yönelik çalışmalarla seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanmayı, enerji verimliliğiyle ülkenin ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Söz konusu projelerle izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin Bakanlığın, ulaştırma ve haberleşme alanında yürüttüğü hizmetlerden yenilikçi ve vizyoner adımlarından birisi olduğunu vurguladı.

Ekonomik verimlilik, can güvenliği, hız ve ekolojik fayda sağlayacak akıllı yollarla ülke ekonomisini canlandırmayı, istihdama katkı sağlamayı ve en önemlisi vatandaşların yaşamına konfor ve kalite katmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, sistemin, ulaşımın tüm modlarıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle bu alandaki çalışmaların koordine edilmesi, gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması, strateji ve politikaların belirlenmesi gibi pek çok görevin Bakanlık tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

"YOLLARDA FİBER HABERLEŞME ALTYAPISI KURULACAK"

Ulaşımda güvenliğin artırılarak can ve mal kayıplarının azaltılmasını, trafik sıkışıklığının mümkün olduğunca giderilerek karbon salınımının asgariye indirilmesini, hareketliliğin artırılmasını hedeflediklediklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, Ulusal AUS Strateji Belgesi'nde yer alan eylemler hakkında şu bilgileri verdi:

"AUS alanında ihtiyaç duyulacak konularda mevzuat oluşturulması için gerekli çalışmaları yapacağız. Ulusal AUS mimarisini hazırlayarak, entegrasyon standartlarını ülkemiz ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. İl Trafik Kontrol Merkezleri ve Karayolu Trafik Kontrol Merkezlerinin kurulmasıyla koordinasyonu sağlayacak geleceğe dönük ulaşım planlamalarıyla olay yönetimi yapacağız. AUS altyapısını güçlendirmek ve bu istemlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki bölünmüş yollar ve otoyollarda fiber haberleşme altyapısını tesis edeceğiz."

AKILLI OTOPARK PROJESİ

Şehirlerde park yeri bulma ihtiyacı dolayısıyla oluşan hareketliliğin, trafik sıkışıklığına neden olan konular arasında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu soruna yönelik şehirlerimizde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine zemin hazırlayacak bir uygulama geliştireceğiz. AUS teknolojilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen çözümlerin nihai ürüne dönüşümüne katkı sağlayacak bir iş birliği-AUS test ve uygulama koridoru kuracağız. Yapay zeka, derin öğrenme, büyük veri, mobil teknolojiler, robotik, Endüstri 4.0 gibi teknolojilerdeki gelişmelerin AUS sektörü üzerindeki etkileri ve kullanım alanlarına yönelik çalışmaları da önümüzdeki yıllarda yürüteceğiz. Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın teşvik edilmesi için yolcu bilgilendirme sistemleri kuracağız."

HAVA TAKSİYE MEVZUAT DÜZENLEMESİ

Bakan Karaismailoğlu, strateji belgesinde yer alan uzun dönem hedefleri arasında ise AUS iş birliği uygulamalarının, otonom araçların yaygınlaştırılması, yerli ve milli araç içi haberleşme ve bilgi sistemlerinin üretilmesinin yer aldığını aktardı. Karaismailoğlu, raylı sistemlerin hareket enerjisinin yeşil enerjiye dönüştürülmesi, hava taksi (VTOL) ve benzeri araçlara yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması, blok zincir teknolojilerinin kullanımı, ulaşımın tüm modlarında entegrasyonun sağlanmasının da uzun dönemli hedefler arasında bulunduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak akıllı ulaşım sistemlerini, hayata geçirdikleri ulaştırma yatırımları arasında, gelecek için önemli bir unsur olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, "Yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızla daha verimli, daha güvenli, çevreye daha duyarlı, insan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, hazırladığımız Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı uygulama sürecinde tüm paydaşlarımızın yol haritamıza sahip çıkacağına inancım tamdır. " ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun ana kontrol merkezine canlı bağlanarak kontrol merkezindeki akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi aldı.