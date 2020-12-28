Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, yük taşımacılığına seçenekler sunmaya devam eden TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün, yük artışı gerçekleştirmeyi ve yeni destinasyonlar eklemeyi sürdürdüğünü belirterek, kurumun kombine taşımacılığın geliştirilmesi yönünde, özel sektörle iş birliğiyle tüm hatlarındaki taşımalarını artırdığını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yurt içi ve yurt dışı ticaretin devamlılığının sağlanmasında demir yolu taşımacılığının, özellikle ihracatta demir yoluyla kombine taşımacılığın arttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, 588 kilometrelik Suveren (Bingöl) ile Payas (İskenderun) parkurunda bu yılın kasım-aralık aylarında 202 bin ton demir cevheri, İskenderun'dan deniz yoluyla ihraç edildi. Bu taşımanın yapıldığı 144 tren, Suveren-Payas arasında yaklaşık 170 bin kilometre yol kat etti. Bu taşıma, ihracat taşımalarında önemli bir paya sahip olan demir yolu ile deniz yolu kombine taşımacılığında rekor niteliğinde bulunuyor."
"BU YIL 1 MİLYON 200 BİN TON DEMİR CEVHERİ ULAŞTIRILDI"
Bakan Karaismailoğlu, Suveren (Bingöl) ile Payas (İskenderun) hattının kombine taşımacılığı açısından en fazla artış yaşanan hatlardan olduğunu ifade ederek, "2019'da demir yoluyla 921 bin ton demir cevheri yük ulaştırılırken, bu yılın sonu itibarıyla bu rakam yaklaşık 1 milyon 200 bin tona ulaştı." diye konuştu.
Demir yoluyla kombine taşımacılığın geliştirilmesinin ulaşım maliyetleri açısından önemli avantaj sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, bu durumun ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını da vurguladı.
Karaismailoğlu, demir yolu ve demir yolu-liman kombinasyonu kullanılarak yapılan ihracat verilerini de paylaşarak, "Bu yıl, demir yolu sınır kapıları üzerinden (Kapıkule,Kapıköy ve Canbaz) 1 milyon 650 bin ton, demir yolu-liman kombinasyonuyla da 4 milyon 455 bin ton olmak üzere toplam 6 milyon 105 bin ton ihracat taşıması gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Halen 15 limana doğrudan demir yolu bağlantısı bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, Payas MMK ve Atakaş, Aliağa limanları, İskenderun Assan, Ekinciler, Yazıcı, İsdemir ve Tekirdağ/Asyaport limanlarından da kısa mesafe kara yolu kullanılarak kombine taşımacılık moduyla ihracat taşımalarının gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!